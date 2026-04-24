Cena secreta en Palermo y tarde de karting: los gestos que unen a Franco Colapinto con la actriz Maia Reficco

La cuenta regresiva para ver manejar a Franco Colapinto en Buenos Aires está próxima a llegar a su fin. Este domingo 26 de abril protagonizará el Road Show 2026 por las calles de Palermo al volante de un Lotus E20 de 2012 y del Flecha de Plata que condujo Juan Manuel Fangio , para terminar con un recorrido en un micro descapotable para saludar a los miles de fanáticos que estarán presentes. Antes del evento, el piloto de la Fórmula 1 aprovechó para volver a las bases y corrió una carrera en el kartódromo de Zárate. Pero no fue solo, sino que estuvo acompañado por su equipo y por Maia Reficco , la actriz de 25 años con quien se lo vincula sentimentalmente desde hace cuatro meses.

Esta semana Franco Colapinto estuvo en el kartódromo de Zárate , un lugar al que suele ir cada vez que está en Buenos Aires. Se reencontró con su antiguo equipo, Acosta Racing Team, y aprovechó para dar un par de vueltas a la pista, como para no perder la costumbre.

En esta oportunidad, llamó la atención una persona que no suele ser habitué en este tipo de eventos. Desde la cuenta de X de El ejército de Lam se compartió una imagen en la que se pudo ver al piloto de 22 años y a Maia Reficco juntos en el kartódromo . Ella también llevaba un overol puesto, lo que hizo especular que quizás también tuvo la posibilidad de experimentar la velocidad.

Pero eso no fue todo, sino que aparentemente también disfrutaron de una cena con amigos en un restaurante de Palermo cercano a donde se realizará la exhibición. “Colapinto cerró un restó en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos” , advirtió Ángel de Brito en sus redes. “Se cerró el restaurante para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial”, agregó y dijo que el deportista estaba “muy entusiasmado” por el evento que encabezará el fin de semana.

Los rumores de romance entre la actriz y el deportista surgieron a principios de este año cuando el piloto subió a su cuenta de Instagram una foto de ella usando su casco. En marzo, el periodista Gustavo Méndez dijo en La mañana con Moria (eltrece) que “están de novios”, que hubo presentación familiar y que los vieron cenando en exclusivos restaurantes. Si bien ambos aseguraron estar solteros, las recientes imágenes insinúan que serían mucho más que amigos.

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Fuente: La Nación