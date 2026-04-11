Cazzu: su debut como actriz en cine, la encrucijada que enfrentó y cómo sigue su carrera como cantante

Cinco discos, un libro publicado ( Perreo, una revolución , Reservoir Books, 2025) y ahora también una película. Julieta Cazzuchelli , más conocida como Cazzu , acaba de marcar su debut como actriz en Risa y la cabina del viento , coprotagonizada por Diego Peretti, Joaquín Furriel y Elena Romero y dirigida por Juan Cabral . La propuesta fue toda una sorpresa, pero la puso en una encrucijada: por un lado, la inversión de tiempo que le significaría incursionar en algo que ni siquiera sabía si podía hacer y, por el otro, el deseo de vivir una experiencia completamente nueva como artista. “La primera vez que leí [el guion] supe que no me iba a poder librar de eso y que iba a terminar haciéndolo, y así fue” , admite la cantante en la conferencia de prensa a la que asistió LA NACION .

Juan Cabral ( Two/One ) pensó en Cazzu para interpretar a Sara, una madre soltera con una hija de 10 años a la que deja al cuidado de un peculiar vecino (Peretti) cuando tiene que irse a trabajar, incluso antes de haberla visto actuar. Algo de su energía le decía que era la persona que buscaba y, cuando la conoció por videollamada, lo reafirmó. “Creo que Sara y Julieta tienen familiaridades de todo tipo. Es una mamá joven, un poco rockera. Es más parecida a lo que yo podría ser como mamá ”, reflexiona la cantante de 32 años, quien es madre de Inti (2), fruto de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal .

Ambientada en Ushuaia, la película sigue a Risa (Elena Romero), una niña de 10 años que descubre una cabina telefónica que sobrevivió a un incendio ocurrido una década atrás. A simple vista parece abandonada, pero la gente hace fila para usarla porque a través de ella pueden hablar con un ser querido que murió. Además de los paisajes patagónicos, el film se construye a través del sonido: desde el viento, el mar y los pájaros hasta las canciones de Babasónicos y un ensordecedor timbre telefónico. Llega a las salas de cine el jueves 16 de abril y posteriormente estará disponible en Netflix.

La propuesta de la película le llegó a Cazzuchelli en un momento que ella misma definió como “complicado”. Estaba planeando su regreso a la música con Latinaje , su último disco , y con el que en unos pocos días empezará su gira por los Estados Unidos y luego continuará por América Latina y Europa. Inicialmente, se preguntó si la inversión de tiempo “en algo que no era mi trabajo principal, que no sabía cómo hacer ni si iba a salir bien” iba a valer la pena . Sin embargo, hubo una suerte de “hipnosis” cuando recibió el guion que marcó su decisión.

Al ser consultada por LA NACION por el proceso al que se sometió para componer el primer personaje de su vida, la intérprete de “Con otra” reflexiona: “Fue un poco confiar en la visión de Juan, que estaba convencido de que Sara habitaba dentro de mí, en algún lugar. Creo que es diferente o especial cuando uno no sabe hacer lo que está a punto de hacer, pero todos a tu alrededor quieren que lo logres y que te sientas bien haciéndolo . Ese sentimiento predominó en todo el rodaje”.

Más allá del nerviosismo propio de un debut, gran parte de su preocupación, al igual que el resto del equipo, estuvo en Elena, la pequeña actriz de 10 años que debutó con un protagónico: “Yo podía estar insegura y sensibilizarme, pero es diferente cuando hay una personita tan pequeña en el set que es más vulnerable. Si en mi vida yo lo hago bien o lo hago mal, no lo sé, pero para mí era un poco hacerme fuerte y decir: ‘Vamos a intentarlo’”. Asumió el proyecto con compromiso, responsabilidad y la conciencia de que estaba introduciéndose “en un mundo al que sentía que no pertenecía” . Pero estuvo dispuesta a explorarlo, convencida del proyecto, con la validación de la presencia de Peretti en el elenco y acompañada por un equipo de trabajo.

“Ahora siento que soy actriz” , dice con una risa que refleja su cautela por estar en una sala de cine y no en un estadio, pero a la vez también su satisfacción por haberse animado a incursionar en un mundo desconocido. “ Una está en el foco de muchas opiniones y de mucha conversación y no le gusta fallar . Pero el arte tiene eso, te metés y no sabés qué va a pasar”, reflexiona.

Su debut tuvo una recepción positiva. Risa y la cabina del viento , producida por Labhouse e Industria del Milagro, ganó como Película Joven en el Stockholm International Film Festival Junior de Suecia y se impuso en las categorías de película y dirección de la 40° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata . También se llevó el premio del público del 4° Festival La Fiesta del Cine de Francia.

El rodaje se realizó el año pasado en Tierra del Fuego y duró un mes y medio. Sin embargo, para que Cazzu pudiera participar, lograron que sus escenas se concretaran en solo dos semanas. Se instaló en la Patagonia con su hija y cada vez que pisaba el set, una multitud se acercaba a verla . Para ella, significó una oportunidad para descansar y permitirse bostezar, pero no por aburrimiento, sino como señal de relajación total. Por primera vez, su día estaba organizado en su totalidad .

“ Mi estancia en la Patagonia representó calma, paz y poco ruido . Me daban horarios, algo que nunca en mi vida tuve, ¡y se cumplía! Iba, grababa y, cuando volvía, simplemente descansaba. Creo que también romantizo la experiencia porque no es mi trabajo principal y porque tuve mucha suerte de haber confiado en las personas correctas”, sostiene. “Como artista, me siento orgullosa de ser parte de esta película . Creo que mi desenvolvimiento es gracias a mis compañeros y a la atmósfera que se generó. No estoy segura de que mañana, en otro rodaje o en otra cosa, pueda desenvolverme de la misma forma. No lo sé, porque para mí todo tiene que ver con el contexto. Y en este caso estuvo lleno de amor y propiciado para que realmente yo pudiera lograrlo”.

Risa y la cabina del viento (Argentina/2026). Dirección: Juan Cabral. Guion: Pablo Minces y Juan Cabral. Fotografía: Leandro Filloy. Edición: Emiliano Fardaus. Producción ejecutiva: Flora Fernández Marengo. Elenco: Diego Peretti, Elena Romero, Cazzu, Joaquín Furriel, Graciela Borges, Fabián Casas, Silvina Sabater y Gustavo Garzón. Duración: 94 minutos. Estreno en cines: jueves 16 de abril .

Fuente: La Nación