Carrió advirtió sobre el riesgo de Peter Thiel, el magnate que se reunió con Milei

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió , advirtió a través de su cuenta de X sobre la presencia en la Argentina de Peter Thiel , el magnate tecnológico estadounidense con quien Javier Milei se reunió en la Casa Rosada, y lo calificó como parte del “ eje del mal ”.

“ Lo de Peter Thiel es terrible y que se instale en la Argentina es aún peor" , escribió Carrió en X y siguió: “Hay que buscar qué es Palantir [una de las empresas del magnate]. Va en contra de la República, la democracia y las libertades . Es Pentágono puro, es el eje del mal”.

Thiel es uno de los empresarios e inversionistas más influyentes de Silicon Valley , el área de Estados Unidos que agrupa a la mayor cantidad de empresas emergentes, tecnológicas y militares del país estadounidense.

Del encuentro de este jueves entre el Presidente y Thiel no trascendieron mayores detalles, pero se dio en medio de las restricciones de ingreso a la sede de gobierno que la Casa Militar le impuso a la prensa acreditada. No obstante, se supo que de la reunión participó el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno , y que la semana pasada Thiel se había encontrado con el asesor presidencial Santiago Caputo .

Se trató de la segunda visita de Thiel a Balcarce 50. En mayo de 2024, había llegado acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford y se había reunido con el Presidente también en la Casa Rosada. Sin embargo, antes de eso Milei y Thiel ya se habían visto en el marco del foro del Milken Institute , en febrero de 2024.

El encuentro con Thiel fue el primer evento en la agenda del jefe de Gobierno en suelo argentino tras haber vuelto al país este miércoles de la gira por Israel.

Cabe mencionar que para alojarse en el país, Thiel compró en tiempo récord una de las casas más lujosas en la zona de Barrio Parque en la ciudad de Buenos Aires. La casa está ubicada en Dardo Rocha al 2900 y la adquirió por una cifra cercana a los US$12.000.000.

Según pudo saber LA NACION, en diálogo con fuentes del mercado inmobiliario, la casa perteneció al financista Juan Ball, quien vive la mayor parte del año en Estados Unidos, hasta que la vendió a un norteamericano . Por lo que no sería inusual que la compra se haya coordinado a través de contactos vinculados a Thiel y al exdueño estadounidense.

En sintonía con Elisa Carrió, Kelly Olmos también utilizó las redes sociales para criticar la visitad de Thiel. “Junto a miembros del bloque de diputados de Unión por la Patria, manifestamos nuestra preocupación por la presencia en Argentina del empresario tecnológico Peter Thiel, dueño de Palantir, y su reunión con representantes del Poder Ejecutivo”, posteó Olmos.

En el mismo posteo, la diputada nacional compartió un documento que formaliza esa “preocupación” y que lleva las firmas de Graciela de la Rosa, Claudia Palladino, Guillermo Snopek, Victoria Tolosa Paz, Mario Manrique y Moira Sancho.

“Rechazamos enérgicamente sus posiciones contrarias a la democracia y repudiamos la expulsión de los periodistas de la Casa Rosada”, cerró su mensaje la legisladora Olmos.

Thiel es propietario , entre otras firmas, de Palantir Technologies, creada en 2003 con apoyo de la CIA, que desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales. Tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos, el ejército y el sector privado a nivel global.

Cercano al presidente estadounidense, Donald Trump , a quien apoyó en sus dos carreras rumbo a la presidencia, en 2020 y 2024, fue incluso socio del actual vicepresidente norteamericano, J.D. Vance .

Thiel tiene un patrimonio que ronda los 27.000 millones de dólares en una fortuna que construyó como cofundador de la plataforma PayPal en 1998, pionera en pagos digitales que luego fue adquirida por eBay. De 58 años, uno de los picos de su carrera se dio cuando en 2004 invirtió US$500.000 en Facebook , fundada por Mark Zuckerberg.

Fuente: La Nación