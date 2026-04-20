Carlos Rottemberg reveló cómo fue el accidente doméstico que sufrió Luis Brandoni antes de morir: “Se golpeó contra el escritorio”

Carlos Rottemberg reveló este lunes al mediodía, durante los preparativos para el velorio de Luis Brandoni en la Legislatura porteña , cómo fue el accidente doméstico que sufrió el actor y que más tarde desencadenó en un hematoma subdural y su muerte a los 86 años.

“ Se desmintió de entrada que haya sido un ACV . La familia siempre fue con la verdad. Fue un accidente doméstico el sábado 11 de abril en su casa. Se internó rápidamente. Se suponía que el hematoma se iba a reabsorber. Tuvo un diagnóstico bueno hasta el martes y miércoles que la cosa se empezó a complicar”, explicó el empresario teatral, que acompañó al círculo íntimo del actor hasta el último momento.

“Ese sábado no hubo teatro porque Soledad Silveyra estaba internada. Eso hizo que Luis estuviera en su casa. Estaba sentado en una silla de escritorio, con rueditas . Se estaba vistiendo para ir a cenar a la casa de su pareja, de Saula, y se resbaló de la silla, con tanta mala suerte que el golpe en la cabeza se produce contra el escritorio y a partir de ahí comenzó esta recorrida que lamentablemente terminó hoy con todos nosotros acá”, relató Rottemberg.

Después de describir el accidente, un periodista le preguntó: “Habías dicho que él no te reconoció después”. “Sí, fue después del miércoles . Por eso decimos que a mitad de semana ocurrió un antes y un después. Entonces hubo menos información a la prensa; lo van a entender. Había que respetarlo primero a él y luego a la familia” , contestó el empresario.

Según Rottemberg, Brandoni se quejaba de que los velatorios de sus amigos eran cortos. “Él era chapado a la antigua . Decía que era de la época en que los velatorios tenían que ser largos. Entonces sus dos hijas, Florencia y Micaela, dijeron de ir con 12 horas porque si no las iba a matar ”, soltó entre risas.

“¿Cómo pensás que va a ser recordado Luis?”, le preguntaron y el empresario reflexionó: “ Brandoni es una de las figuras más importantes de la cultura argentina . Lo sabe la gente a través de sus papeles, lo sabe desde su militancia. Acá poco importa qué pensaba cada uno. Lo hizo de una manera honesta, de una manera sentida".

Y continuó: " Fue siempre una persona que trabajó para la pluralidad y para el todos . Por eso pudo ser dirigente de la Asociación Argentina de Actores en la dictadura. Por ese motivo fueron secuestrados con su esposa Marta Bianchi después de una función teatral. Por eso tuvieron que exiliarse con sus hijas en México. Por eso ganó las elecciones para la Asociación desde el exilio... Miren cuántas cosas por fuera de las tres empanadas, de La Patagonia Rebelde , o de tantos papeles que desarrolló en la tele".

Según indicó Carlos Rottemberg, el velorio de Brandoni será público y se llevará a cabo en el Palacio de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires desde el mediodía de este lunes y se extenderá hasta las 22. El martes, sus restos serán trasladados al Panteón de Actores en el cementerio de Chacarita.

Fuente: La Nación