Amenazas virales y pintadas en Mendoza: más de 100 colegios con custodia policial y la decisión sobre el uso de las mochilas

Un reto viral con amenazas de muerte y ataques con armas afecta a las escuelas de Mendoza . Fueron más de 100 los colegios que recibieron mensaje intimidatorios. La Dirección General de Escuelas pidió que todos esos establecimientos tuvieran custodia policial y ordenó que los chicos lleven los útiles en la mano, prohibidas las mochilas en todas las escuelas. Se suma a hechos similares que ocurrieron en la Ciudad, La Plata y el Gran Buenos Aires.

El efecto rebote de los primeros casos de amenaza de tiroteos se sintió fuerte el viernes y continúa este lunes. El ausentismo en el secundario superó el 60% . "Los chicos se ponen de acuerdo para no ir y los padres, tal vez por temor, acceden", admite un preceptor.

Este lunes por la mañana, aunque las clases se dictaban con normalidad, se repitió lo del ausentismo en muchos escuelas.

El Ministerio Público Fiscal actuó para tratar de evitar esta ola de amenazas de tiroteos. Hasta ahora son tres las personas imputadas, dos son menores.

Un adolescente de 17 años fue imputado por el delito de intimidación pública en calidad de autor por llevar a la escuela una réplica de arma de fuego. La madre del menor también fue imputada por "instigadora del delito de intimidación pública", ya que fue la adulta quien le recomendó llevar la réplica.

Otro adolescente de 16 años fue imputado por el delito de intimidación pública tras confirmar que había publicado una fotografía de una réplica de arma de fuego con un mensaje intimidante en las redes sociales.

"Tenemos más estudiantes identificados con las amenazas, habrá más imputaciones y sanciones a los padres, como responsables de sus hijos", dijo Daniela García, jefe de gabinete de la Dirección General de Escuelas de Mendoza.

Sobre la cantidad de amenazas registradas, García explicó. "Se trata de un reto viral, que consiste en realizar las amenazas y luego, subir una foto en las redes sociales. Quien lo hace es considerado un líder".

El reto se ha difundido por distintas redes sociales, como TikTok, Instagram y Telegram. Las autoridades escolares de Mendoza admiten que no había antecedentes de algo tan masivo, por lo que tampoco había un protocolo de cómo actuar. Lo tuvieron que crear en pocas horas.

Una de las principales medidas que adoptó el Gobierno mendocino es poner consigna policial en todas las escuelas que han recibido amenaza , no se sabe por cuántos días será.

La otra regla obligatoria, que ha tenido muchas quejas de padres, es que en todos los secundarios de Mendoza desde este lunes y hasta nuevo aviso, están prohibidas las mochilas . La medida de llevar las carpetas y cartucheras en la mano también se aplica para los últimos años del primario. "Si llevan vianda de comida, o ropa para cambiarse, tendrá que ser en una bolsa transparente", recomendaron las autoridades.

"Hay chicos con ataques de pánico y ansiedad, que no quieren asistir a clases, ya que esto pasó de ser un juego a ser una situación preocupante y delicada", admitió la jefa de gabinete de Escuelas.

El protocolo por amenazas que creó la DGE señala que ante una situación de amenaza detectada en un colegio, los docentes tienen que dar aviso al 911. Interviene el Ministerio de Seguridad y luego, el Ministerio Público Fiscal, responsable de aplicar sanciones penales a los que amenazaron.

No solo se procede contra quienes hayan emitido las amenazas, sino que la escuela queda protegida : se coloca una consigna policial, que permanece frente a la institución para intervenir ante una situación de peligro.

Y las consecuencias alcanzan a la responsabilidad parental. El articulo 1754 del Código Civil de Mendoza dice que los padres son responsables solidarios de los daños que sus hijos realicen en la escuela, deben hacerse cargo de la sanción por el costo económico de estos actos.

Fuente: Clarín