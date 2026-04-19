Buscan a un preso que rompió un candado, forcejeó con los guardias y escapó de una cárcel en Salto

Un preso de 41 años , que estaba detenido en una cárcel de Salto , en la provincia de Buenos Aires, escapó después de romper el candado y forcejear con los guardias de seguridad.

La fuga ocurrió este domingo y activaron un fuerte operativo cerrojo en la zona para recapturar a Cristian Alejandro Casaravilla . Vestía una remera negra de mangas cortas, bermuda corta y zapatillas blancas , según pudo saber TN .

Fuentes policiales indicaron que el hombre forzó el candado del pasaplatos de la celda y, en medio de un forcejeo con los policías, saliò corriendo de la dependencia, ubicada en Alvear y 25 de Mayo.

La policía desplegó patrullajes y controles en los accesos y caminos rurales de la región , mientras se mantiene la alerta en toda la zona, en cercanías con Chivilcoy.

De acuerdo a la información oficial, estaba detenido en la Estación de Policía Comunal de Salto, imputado en una causa por robo agravado , que tramita en la UFI N°14 de San Nicolás .

Hasta el momento, Casaravilla continúa prófugo y las autoridades piden colaboración a los vecinos para aportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero.

Fuente: TN