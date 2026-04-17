Brutal crimen en Mendoza: un hombre fue asesinado a piedrazos y botellazos por un grupo de jóvenes

Un hombre de 46 años fue asesinado a piedrazos durante una pelea con un grupo de jóvenes en Godoy Cruz, Mendoza . La víctima, Carlos Elías Yacovich, conocido como “Carlitos leproso”, vivía en situación de calle junto a su pareja debajo de un puente en calle Juncal, al sur del Parque General San Martín. Trabajaba en una rotisería y era padre de dos hijas.

Según la investigación, el crimen ocurrió en un contexto atravesado por el consumo de drogas y conflictos previos con jóvenes del barrio Parque Sur, muchos de ellos menores de edad. Incluso, en los testimonios aparece el nombre de una mujer conocida como “Cuca”, madre de algunos de los sospechosos.

La secuencia comenzó durante la madrugada del miércoles y escaló horas después. Pese a que su pareja le pidió que no saliera, Yacovich se encontró con el grupo y la situación se desbordó.

En medio de corridas y gritos, comenzaron a tirarle piedras y botellas. Uno de los golpes impactó en su cabeza y lo dejó gravemente herido, según informó Diario El Sol . Desde su entorno también mencionaron el posible uso de un hierro durante el ataque.

El primer llamado al 911 alertó sobre una pelea en la zona de Juncal y Talcahuano. Cuando llegó la Policía, encontró a Yacovich tirado en una zanja. Fue trasladado al Hospital Central con un traumatismo de cráneo grave, pero los médicos no pudieron salvarlo y murió horas después.

En las horas siguientes, algunos menores fueron entregados a la Policía por sus familias, aunque negaron haber participado. Esto abrió interrogantes en la causa sobre si se trató de una maniobra para desviar la investigación o de un intento de desligarse.

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo quedó a cargo del caso y ordenó distintas medidas para identificar a todos los involucrados. La familia de la víctima asegura que no todos son menore s y apunta a la existencia de videos del ataque como una prueba clave para esclarecer lo ocurrido.

Fuente: TN