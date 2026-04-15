Brutal ataque a una nena de 7 años en un comedor de La Plata: los padres denuncian que fue golpeada en el baño

Una nena de 7 años fue víctima de un violento ataque dentro de un hogar de día de niños en La Plata y terminó internada por los golpes que sufrió. Según la denuncia de su mamá, otras menores la tiraron al piso, le dieron patadas en la cabeza, la espalda y las costillas.

El hecho ocurrió en la Casa de Niños y Niñas del Padre Cajade , una institución que asiste a chicos de familias de bajos recursos, dándoles desayuno, almuerzo y talleres educativos.

La menor tuvo que ser hospitalizada por las lesiones que sufrió y, aunque ya recibió el alta, quedó con secuelas psicológicas y un cuello ortopédico producto de los golpes.

El hecho, según la denuncia a la que accedió TN , ocurrió durante la mañana del 11 de abril dentro de uno de los baños del establecimiento ubicado en 6 bis y 602, en un momento en el que la nena se encontraba junto a otras chicas.

Fueron las educadoras del hogar quienes, cerca de las 11 de la mañana, ingresaron y encontraron a la nena tirada en el piso, con la cara tapada y llorando desconsoladamente.

La menor contó que otras compañeras la habían reducido, la tiraron al piso y comenzaron a golpearla con patadas tanto en la espalda como en la cabeza. Otra chica habría cerrado la puerta del baño para que no pidiera ayuda.

En medio de la agresión, la nena alcanzó a gritar “déjenme, por favor” , y ese grito alertó a las educadoras.

La situación comenzó a evidenciarse horas después, cuando el padrastro retiró a la nena y notó que estaba con otra ropa, recién bañada , peinada y con una actitud que le llamó la atención. “La notaba rara y distante”, dijo en la denuncia. A pesar de esas señales, la llevó a la escuela como todos los días.

Sin embargo, uno de los puntos más cuestionados por la familia y su representación legal es que no se les haya contado de inmediato sobre la agresión que había sufrido la nena .

El abogado de la familia, Ignacio Barrios , fue contundente al respecto. En diálogo con TN , aseguró que “no se lo informaron a la familia ni bien ocurrió” y advirtió que esa omisión impidió que la menor recibiera asistencia médica de manera rápida, lo que podría haber agravado su estado de salud.

Ya en la escuela, cerca de las 13:30, las autoridades se comunicaron de urgencia con la familia para pedir que la retiraran porque la nena decía sentirse mal . Cuando llegó a su casa, estaba decaída, sin energía, y solo alcanzó a decir “quiero dormir”.

Con el paso de las horas, los síntomas se intensificaron. La menor presentaba fiebre alta, cerca de 39 grados, vómitos, dolor de cabeza persistente y dolor abdominal . En un momento crítico, incluso sus labios se pusieron violeta. La tuvieron que llevar de urgencia al hospital.

Recién a la tarde, a través de un mensaje de la encargada del hogar, la familia tomó conocimiento de que la nena había sido golpeada horas antes.

A partir de ese momento, se radicó la denuncia y se inició una investigación que recayó en la UFI N° 7 a cargo de la fiscal Virginia Bravo , y del Juzgado de Garantías N° 5.

En ese contexto, Barrios remarcó que la menor “presenta lesiones físicas y psicológicas” y subrayó que “necesita asistencia urgente”.

Fuentes cercanas al caso confirmaron a este medio que se “tomaron las medidas pertinentes a la gravedad de la situación” y que acompañaron a la familia.

Se trata de una casa de día, donde los nenes van entre las 8.30 y las 13, y después se van a la escuela. Todos los chicos que asisten viven con su familia.

Fuente: TN