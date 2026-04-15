Así quedó el cuadro de semifinales de la Champions League 2025-2026

Este miércoles finalizaron los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 y, de esta manera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Paris Saint Germain (PSG) vs. Bayern Múnich y Atlético de Madrid vs. Arsenal. La ida de ambas series se llevarán a cabo entre el 28 y el 29 de abril, mientras que las revanchas serán entre el 5 y el 6 de mayo. El cuadro completo del certamen está disponible en canchallena.com.

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Fuente: La Nación