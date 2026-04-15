Arsenal avanzó a las semifinales de la Champions League y jugará con Atlético de Madrid

Tras vencer como visitante por 1-0 en Portugal con un gol en tiempo de descuento del alemán Kai Havertz, Arsenal selló su clasificación a las semifinales este miércoles con el 0-0 en Londres ante Sporting Lisboa en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League .

El equipo inglés se metió entre los cuatro mejores y en esa instancia se encontrará con Atlético de Madrid , que avanzó 24 horas antes pese a perder como local por 2-1 con Barcelona, gracias a la ventaja de 2-0 que había conseguido en la ida como visitante, en un encuentro entre equipos españoles.

En el primer cuarto de hora, Arsenal controló la pelota y se aproximó al arco rival juntando pases para encontrar los espacios que lo acercaran al gol. Sus dos remates fueron desviados. Sporting Lisboa aparecía arrinconado y cuando buscaba avanzar se encontraba con un adversario que presionaba rápido: Francisco Trincão tuvo la primera oportunidad de los lusos recién llegando a los 20 minutos con un tiro cruzado que se fue cerca del segundo palo.

En medio de un primer tiempo con pocas situaciones de peligro concreto, Arsenal lo hizo con mayor frecuencia, pero sin precisión en los últimos metros con los centros y en las conexiones cerca del arquero Rui Silva. La mayoría de sus intentos chocaron contra una pierna rival o llegaron al guardavalla sin dificultad.

La acción que estuvo más cerca del gol en ese periodo fue una definición de aire de Geny Catamo , que la tomó algo mordida en un centro pasado. La pelota atravesó por el área sin que nadie la toque y dio en la base de palo antes de seguir su camino hacia el lateral.

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La segunda etapa comenzó algo más activa, con dos disparos en los primeros minutos que se fueron cerca de los palos. Primero, Maximiliano Araújo probó desde lejos para Sporting Lisboa. Luego, Eberechi Eze tuvo una ocasión similar en favor de Arsenal. Más tarde, Gabriel Martinelli definió alto de frente al arco y Noni Madueke lo hizo mal, casi cayéndose, tras dejar a varios rivales en el camino. Había fricción, mucha marca, alta tensión. Faltaba puntería .

Havertz, que marcó el gol en la ida ingresando desde el banco, volvió a sumar minutos en el segundo tiempo al reemplazar al sueco Viktor Gyokeres, de poca participación en el juego. Y Max Dowman tomó el lugar de Madueke, que salió con una molestia luego de recibir un golpe en un choque sobre un lateral.

El paso de los minutos avivó la tensión, el equipo portugués reclamó por un penal y el primer amonestado del partido fue... Mikel Arteta, el entrenador de Arsenal , por una protesta, mientras debatía algunas situaciones con uno de sus ayudantes, Gabriel Heinze.

Para los minutos finales, Arsenal renovó el ataque por completo con los ingresos del brasileño Gabriel Jesús y el belga Leandro Trossard. A esas alturas del encuentro, los cuatro jugadores ofensivos en el campo ya eran los que se unieron desde el banco.

A seis minutos del final, el palo evitó un gol de Arsenal : un tiro de esquina cayó pasando por encima de todos y Trossard conectó de cabeza, con el arquero retrocediendo. Sin embargo, el poste devolvió la definición.

En desventaja en la serie, Sporting Lisboa se lanzó a buscar el triunfo que le permitiera llegar al alargue, al menos, y Arsenal comenzó a encontrar espacios, aunque con malas decisiones que, incluso, desesperaban al DT español. Así, el desenlace fue a puro suspenso, con un tiro de Joao Simoes que se fue apenas junto a un palo . Y llegó el pitazo final.

El equipo inglés atraviesa un presente inesperado: hace pocas semanas estaba en la pelea en cuatro competiciones y soñaba con levantar la copa en todas, pero la derrota en la final de la Carabao Cup ante Manchester City marcó un primer quiebre. A eso se sumó la eliminación en la FA Cup y una caída en la Premier League que apretó la pelea por el título , pese a que tiene seis puntos de ventaja sobre los Citizen, con los que tendrán un duelo que puede ser decisivo el domingo que viene.

A Sporting Lisboa ya le sucedió estar en una situación peor en la anterior eliminatoria , cuando cayó en la ida por 3-0 ante Bodo/Glimt, de Noruega. Y la superó al dar vuelta la serie en la revancha con un 5-0, tras igualarla con un 3-0 en el tiempo reglamentario y llevar el duelo a una prórroga.

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Fuente: La Nación