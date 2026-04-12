Brutal ataque de motochorros en Almirante Brown: esperaba el colectivo para ir a trabajar, se resistió a un robo y lo mataron

Un hombre de 46 años fue asesinado de un disparo en el partido bonaerense de Almirante Brown, luego de ser interceptado por dos motochorros armados mientras esperaba el colectivo para dirigirse a su trabajo. El hecho, que ocurrió durante la madrugada del viernes, quedó filmado en una cámara de seguridad en la zona y terminó con la detención de los sospechosos tras una serie de allanamientos de urgencia.

La víctima fue identificada como Darío Gabriel Mansilla, quien había salido de su vivienda con destino a su empleo en la empresa Edenor. Según reconstruyeron los investigadores, el hombre se encontraba en la intersección de las calles Languenheim y Carlos Dihel cuando fue abordado por dos ladrones.

De acuerdo con las primeras pericias y el relevamiento de cámaras de seguridad, los delincuentes —que se movilizaban en una motocicleta— intentaron sustraerle la mochila, en la que llevaba ropa, su billetera con documentación personal, tarjetas de crédito y un teléfono celular perteneciente a su empleador. En medio del asalto se produjo un forcejeo: Mansilla enfrentó a uno de los motochorros para evitar el robo e intentó huir.

El delincuente lo corrió, logró arrebatarle la mochila y luego se subió a la moto para darse a la fuga. Antes, le disparó en el brazo derecho. Tal como se observa en la filmación, la víctima se agarró el pecho y se desplomó en la verada.

Personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 y encontró al hombre ya sin vida. Peritos de la Policía Científica se hicieron presentes en el lugar, mientras que un médico policial confirmó el fallecimiento.

En el lugar también se hizo presente la esposa de Mansilla, quien declaró que su marido padecía problemas cardíacos, un dato que ahora forma parte de la investigación para determinar las causas exactas de la muerte.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y tareas de campo, los investigadores lograron reconstruir la ruta de escape de los sospechosos. Un elemento clave fue el rastreo del celular robado, propiedad de la empresa Edenor, que permitió establecer su geolocalización en dirección a la localidad de Guernica.

Con esa información, efectivos de la DDI de Lomas de Zamora, junto al Departamento de Homicidios y grupos operativos de la Policía bonaerense, lograron identificar un domicilio en la calle Avellaneda al 1100 donde los delincuentes se habían ocultado.

Con aval judicial, se realizó un allanamiento de urgencia que culminó con la detención de dos hombres: Roberto Héctor Pifano , de 26 años, y Marcelo Alejandro Vaira, de 30.

Durante el operativo, los agentes secuestraron una motocicleta Honda Titan 150cc azul utilizada en el hecho, otra moto con pedido de secuestro activo por robo desde marzo, cinco teléfonos celulares —entre ellos el sustraído a la víctima—, un revólver calibre 22 con dos cartuchos intactos y una vaina servida, una réplica de pistola calibre 9 mm, tres cascos negros y un camperón.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Almirante Brown, a cargo de la fiscalía correspondiente, que investiga el caso como “ homicidio en ocasión de robo agravado”.

Mientras tanto, los detenidos permanecen a disposición de la Justicia y se espera que en las próximas horas sean indagados.

Fuente: Infobae