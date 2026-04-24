Brian Weiss, psiquiatra estadounidense: “La gente aparece en nuestras vidas para enseñarnos lecciones que hay que aprender”

El psicoterapeuta y autor Brian Weiss desarrolló una teoría según la cual los vínculos entre personas no ocurren de manera fortuita , sino que responden a procesos de aprendizaje que trascienden una única vida . Su planteo sostiene que la existencia humana funciona como una instancia educativa en la que el objetivo principal es incorporar valores vinculados al amor y la comprensión.

Esta idea se sintetiza en una de sus frases más citadas: “ La gente aparece en nuestras vidas por motivos que tienen que ver con las lecciones que hay que aprender ”. El concepto forma parte de su libro Muchos cuerpos, una misma alma , publicado en 2005, en el que introdujo nuevas herramientas dentro de su método terapéutico.

La obra marca una ampliación respecto de sus trabajos anteriores, ya que incorporó la técnica de la progresión hacia el futuro , además de la regresión a vidas pasadas, con el objetivo de analizar cómo las decisiones actuales impactan en experiencias posteriores .

Dentro del enfoque de Weiss, los encuentros interpersonales cumplen una función específica en el desarrollo individual. Según su planteo, cada vínculo significativo representa una oportunidad para trabajar aspectos pendientes en la evolución personal .

“A lo largo de nuestras muchas vidas, sus cuerpos pueden cambiar y las relaciones con ellos pueden cambiar, pero seguimos aprendiendo la lección de la importancia de las relaciones , porque regresamos una y otra vez con la misma alma “, señaló en el capítulo seis, titulado “ Paul: paciencia y comprensión ”.

El autor sostuvo que ciertas personas reaparecen a lo largo de distintas existencias bajo diferentes roles, como familiares, parejas o amigos . Estas recurrencias responderían a la necesidad de continuar procesos de aprendizaje no resueltos en etapas anteriores.

En ese marco, las relaciones también pueden presentar desafíos vinculados a la responsabilidad, el compromiso y el equilibrio emocional , especialmente cuando se producen en momentos considerados inoportunos.

“Las personas que conocemos y las experiencias que se configuran nos ayudan a aprender; esto es el destino “, puntualizó.

En una entrevista para el canal de YouTube del Instituto Omega para Estudios Holísticos , Weiss define el concepto de la reencarnación como la oportunidad de tener más de una chance para “hacer las cosas bien” en un camino de evolución espiritual.

“Estamos evolucionando a lo largo de este camino espiritual; se trata realmente de aprender sobre el amor, la compasión y la bondad “, dijo. ”Conocemos estas cosas, estas lecciones espirituales: cómo sentir menos miedo, menos odio, menos prejuicios; sabemos lo que son estas cosas, pero somos una especie un tanto terca “, señaló.

El psicoterapeuta explicó que existe un punto de “graduación” en el que ya no es obligatorio regresar a la Tierra. Sin embargo, un alma puede elegir volver voluntariamente para actuar como maestro y ayudar a otros en su propio progreso espiritual.

“Así que encuentro que este es el viaje del alma : esta evolución hacia una especie de amor incondicional y conexión con el universo, el poder superior , o como quieras llamarlo, porque está más allá de los nombres. Ese es nuestro viaje “, finalizó.

Según su sitio web oficial , Brian Weiss se formó en medicina y psiquiatría en la Universidad de Columbia y en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale. Allí desarrolló gran parte de su carrera dentro de la práctica clínica tradicional .

Su enfoque cambió a partir de un caso en el que una paciente comenzó a describir experiencias que el médico interpretó como recuerdos de otras vidas . Comenzó a investigar y aplicar la hipnosis como herramienta terapéutica , lo que derivó en el desarrollo de la terapia de regresión . Según sus registros, este método fue utilizado con miles de pacientes.

Además de sus publicaciones, Weiss realiza actividades formativas y encuentros en distintos países , donde presenta su enfoque y técnicas vinculadas a la meditación y la relajación.

Fuente: La Nación