Boca - Barcelona: el llanto de Agustín Marchesin por una lesión en una rodilla que lo obligó a dejar la cancha

Gestos desesperados llamando a la asistencia. Apuro por pararse para evitar ser reemplazado. Esfuerzo que terminó con un desplome en el campo de juego. Desconsuelo entre lágrimas. Agustín Marchesin no podía continuar cuidando el arco de Boca ante Barcelona , de Ecuador , en el primer compromiso del equipo en la Bombonera por la Copa Libertadores . Un contratiempo que obligó a Claudio Ubeda a mover el banco de los suplentes para darle lugar a Leandro Brey .

Apenas siete minutos del partido habían transcurrido cuando en un ataque de Barcelona Marchesin se movió de un lado al otro para cubrir el arco y, sin chocar con nadie en el camino, terminó tirado en el césped pidiendo asistencia y tomándose la rodilla derecha . El arquero fue asistido por los médicos xeneizes y, a pesar de su esfuerzo y de cierta normalidad en los pasos que dio luego de incorporarse, no pudo seguir. En una de las tomas de la transmisión oficial se vio a Leandro Paredes consolar a Marchesin, que entre lágrimas alcanzó a decir “me rompí” .

"ME ROMPÍ LA RODILLA. ME ROMPÍ" la secuencia completa en La Bombonera: Marchesín recibió atención médica, intentó pararse... pero se dio cuenta al instante de la lesión y rompió en llanto. 😥 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NmMvTaFUIa

Inmediatamente ingresó el carro para sacar al aquero de Boca, que subió por sus propios medios, pero cuando se sentó, se desplomó y lloró desconsolado , como sabiendo que la dolencia que lo había sacado del partido era de gravedad. Y justo se dio en la antesala del clásico con River del domingo próximo .

No es la primera vez que Marchesin pasa por una situación como ésta. El aquero llegó a este partido después de recuperarse de un desgarro que le había demandado 20 días de ausencia. Se había lastimado frente a Instituto, de Córdoba, también en la Bombonera, el 22 de marzo. Y había reaparecido este sábado, en el 1-1 frente a Independiente, también por el torneo Apertura.

De todos modos, desde hace algunos años viene luchando con lesiones. En 2016, cuando atajaba en Santos Laguna , un traumatismo lo corrió de la escena por 62 días y 8 partidos. Dos semanas pasó fuera de acción por un golpe en las costillas padecido en 2020, ya como arquero de Porto . En el club portugués, ya en agosto de 2021, sufrió una distensión de ligamentos de una rodilla que le demandó 39 días de recuperación. Y en febrero de 2023 padeció una rotura total del tendón de Aquiles izquierdo durante un entrenamiento de Celta de Vigo, de España. Esa lesión requirió 197 días de cura.

En 2024, jugando por Grêmio , de Brasil, estuvo 38 días inactivo por dos lesiones . Primero sufrió una en el aductor izquierdo, que lo dejó fuera de acción 33 jornadas, y luego, por un traumatismo de cráneo, quedó fuera 5 días.

Desde su llegada a Boca, Marchesin sufrió dos desgarros (en 2025 pasó otras 19 jornadas sin jugar). Con ellos, a lo largo de su trayectoria el arquero pasó 389 días recomponiéndose de percances físicos , que le hicieron perderse 46 encuentros . Ahora, con la lesión de este martes en una rodilla, se abre un gran interrogante por sus posibilidades en el equipo en el semestre, en el que tiene muchos compromisos entre el Apertura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina. El llanto del arquero presagia un pronóstico preocupante.

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Fuente: La Nación