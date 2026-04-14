Un estudio determinó que los chicos que dibujan seguido desarrollan una poderosa habilidad cerebral

Dibujar no solo entretiene a los chicos: también puede convertirse en una herramienta clave para su desarrollo intelectual. Diversas investigaciones señalaron que los nenes que dibujan con frecuencia fortalecen capacidades esenciales para el aprendizaje y potencian una habilidad única que luego impacta en distintas áreas de su vida.

Especialistas en desarrollo infantil coinciden en que esta actividad estimula el cerebro, mejora la expresión emocional y favorece procesos cognitivos fundamentales desde edades tempranas.

Uno de los beneficios más destacados es el fortalecimiento de la memoria visual , es decir, la capacidad de recordar imágenes, detalles, formas, colores y escenas con mayor facilidad.

Cuando un niño dibuja algo que observó o imaginó, necesita recuperar información almacenada en su mente para representarla en el papel. Ese ejercicio activa conexiones neuronales vinculadas con la observación, la retención y la organización mental.

Según expertos de Harvard University , las experiencias creativas durante la infancia ayudan al desarrollo de funciones ejecutivas, entre ellas la memoria de trabajo, la atención y el autocontrol.

Además de estimular la memoria, el dibujo convierte conceptos abstractos en imágenes concretas . Esto facilita la comprensión de temas escolares y vuelve el aprendizaje más natural.

Por ejemplo, cuando un chico ilustra una historia, una planta o una escena histórica, procesa la información de forma más profunda que si solo la escucha o la lee.

La pediatra Dr. Claire McCarthy explicó en publicaciones vinculadas a crianza y desarrollo que el juego creativo y las actividades artísticas son fundamentales para que los chicos aprendan a resolver problemas, expresarse y desarrollar confianza.

No hace falta tener grandes materiales. Con hojas, lápices y tiempo libre alcanza para estimular esta práctica. Algunas ideas simples:

Fuente: TN