Bariloche: detuvieron a un camionero con un nivel de alcohol en sangre tan alto que el test no pudo medirlo

Un conductor fue interceptado en el barrio El Frutillar de San Carlos de Bariloche tras un llamado al 911 que alertó sobre maniobras indebidas.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la Comisaría N°42 lograron detener la marcha del camión , identificar al hombre y someterlo a un test de alcoholemia que arrojó un resultado fuera de escala, lo que derivó en sanciones, retención del vehículo y la inhabilitación del conductor.

El episodio se desencadenó a partir de la advertencia de un testigo que detectó la conducción peligrosa. Los agentes localizaron el camión en la intersección de Crucero General Belgrano y Huincaleo y ordenaron detener la marcha. El conductor no opuso resistencia y descendió junto a su acompañante , tras lo cual se realizó el control correspondiente.

El procedimiento permitió evitar posibles accidentes en una zona urbana. La intervención rápida fue determinante para reducir riesgos a terceros.

Según informó La Mañana de Cipolletti , el test de alcoholemia arrojó un valor superior a 3.00 ml , lo que excede la capacidad de medición del dispositivo.

Un episodio similar ocurrió en Cipolletti , donde un motociclista también superó los límites del alcoholímetro durante un operativo. En ese caso, el nivel detectado habría excedido incluso la capacidad máxima del dispositivo, fijada en 4.00 g/l, lo que refuerza la preocupación por este tipo de conductas al volante.

Fuente: TN