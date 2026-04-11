Barcelona se encamina en la liga de España a un doblete que no obtiene desde la época de Lionel Messi

La última vez que Barcelona hizo un doblete de títulos en la liga de España todavía tenía a Lionel Messi . Fue entre 2017 y 2019, con Leo como goleador en ambos torneos, autor de 34 y 36 tantos. Ahora, con la magia futbolística de un Lamine Yamal que tiene como punto de partida el sector derecho que ocupaba Messi, Barcelona va en camino de conservar la corona local que obtuvo la temporada pasada.

Su ritmo triunfal se combina con el desplome de Real Madrid , que el viernes dejó en el camino dos puntos importantes al igualar 1-1 ante Girona en el Santiago Bernabéu, donde hubo silbidos. Este sábado, Barcelona aprovechó un nuevo desliz del escolta y con el 4-1 en el derbi de la ciudad sobre Espanyol sacó una ventaja de nueve puntos , cuando quedan 21 por disputar.

El equipo dirigido por Hansi Flick se impuso con tantos de sus delanteros: dos de Ferrán Torres , que desde hacía dos meses y medio no marcaba; uno de Yamal –hizo dos asistencias- y otro de Marcus Rashford . Más allá de que el martes próximo necesitará remontar en el Metropolitano el 0-2 de la ida frente a Atlético de Madrid para alcanzar las semifinales de la Champions, Barcelona alineó contra Espanyol mayoría de titulares. Y en el final del encuentro reapareció Frenkie De Jong , que realizó el pase para el cuarto gol y dejó atrás una ausencia de más de un mes y medio por una lesión muscular. El neerlandés se perfila para volver a tener minutos contra Atlético de Madrid.

Si bien el desarrollo de la liga en los dos primeros puestos fue muy variable, de acuerdo con los altibajos de Barcelona y Real Madrid, ahora parece tener una tendencia irreversible. El club madrileño había recuperado el primer puesto a mediados de febrero, pero desde entonces se complicó ante rivales supuestamente inferiores: perdió frente a Osasuna, Getafe y Mallorca, y empató con Girona. Por el contrario, Barcelona acumula una serie de siete victorias.

Tras empezar el torneo en el estadio Johan Cruyff, aledaño a la ciudad deportiva Joan Gamper, y pasar por el olímpico Lluís Companys, Barcelona volvió hace unas fechas al remodelado Camp Nou, que aún no fue habilitado en su totalidad. En esos tres escenarios, hilvanó un récord de 16 triunfos como local en la misma cantidad de cotejos. Yamal cumplió este sábado 100 partidos en la primera división, con 29 goles y 29 asistencias.

Hansi Flick no se dejó arrastrar por los pálpitos de que su equipo tiene más de medio título en el bolsillo: “No está hecho todavía. Nueve puntos están bien y es una gran sensación, pero no podemos ir con la actitud que está hecho. No lo voy a aceptar hasta que esté concretado”.

Queda una posibilidad de que resurja la lucha por el título. Para eso hace falta que Barcelona resigne puntos en los próximos tres encuentros (Getafe, Celta y Osasuna), antes de recibir a Real Madrid, que ya no tiene margen de error. Pero si se mantiene esta dinámica, Barça podrá dar la vuelta olímpica tras el clásico. Luego le quedarán tres compromisos: Alavés, Betis y Valencia.

El entrenador alemán es optimista para la revancha frente a Atlético: “No necesitamos un milagro, sí hacer un partido perfecto. El miércoles fuimos el mejor equipo y hay muchas cosas que son posibles. El Atlético es un equipo fantástico, pero nosotros también lo tenemos”. Barcelona no contará con el zaguero central Pau Cubarsí , expulsado en la ida tras cometerle un foul a Giuliano Simeone en una situación manifiesta de gol.

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Fuente: La Nación