Bajó a cambiar una rueda pinchada y lo embistió un camión: el trágico accidente de tránsito que golpea a la Universidad de La Plata

Marcelo Lerca Moreno, ingeniero y profesor de la Faculta de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, falleció este fin de semana cuando, tras haber pinchado una cubierta en la ruta y bajarse a resolver la situación, fue embestido por un camión .

El hombre de 63 años viajaba de regreso a la ciudad de La Plata tras dar clases en el Centro Universitario Regional Saladillo, que depende de la UNLP, cuando tuvo que detenerse sobre la Ruta 205 porque pichó un neumático.

Según los medios locales, Lerca Moreno manejaba un auto Etios rojo, que paró a un costado de la ruta, a escasa distancia de la zona de circulación de vehículos. Fue por eso que al bajarse del auto a cambiar la rueda, fue embestido por un camión.

El impacto fue fatal y le ocasionó la muerte en el acto. Ocurrió a cinco kilómetros de la rotonda Ibáñez Frocham, una zona de tránsito intenso. Su cuerpo permaneció a un lado de la calzada hasta que los equipos de emergencia llegaron.

Durante varias horas, el tránsito en ese tramo de la ruta estuvo totalmente cortado mientras se llevaban a cabo pericias, relevamientos y se retiraba el cuerpo, que posteriormente fue trasladado a la morgue judicial de Saladillo para los procedimientos correspondientes.

Las primeras versiones indicaban que el hecho habría ocurrido ayer; sin embargo, luego se supo que el accidente ocurrió el viernes por la tarde pero se conoció en las últimas horas la identidad del hombre.

Lerca Moreno era ingeniero y tenía una extensa trayectoria académica de más de 25 años en la Facultad de Ciencias Económicas. El año pasado había sido distinguido por la Universidad de La Plata por su labor docente.

La UNLP, que tuvo elecciones el sábado, ya había sido noticia en el ámbito policial este lunes luego de que encontraran una beba de tres meses muerta en la zona de la Facultad de Arquitectura , donde están construyendo nuevas aulas.

El cuerpo fue hallado por trabajadores de la construcción y las primeras pericias determinaron que el cuerpo no presentaba lesiones o golpes visibles.

Su madre, cuya identidad no fue revelada, tenía un pedido de búsqueda desde el viernes tras una denuncia por averiguación de paradero. También la encontraron este lunes, horas después del hallazgo del cuerpo de su hija, y si bien estaba en buen estado de salud, sería paciente psiquiátrica.

Fuente: Clarín