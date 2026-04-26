Así fueron las salidas de Colapinto ante una multitud en la Ciudad

Franco Colapinto está haciendo historia en Argentina . Después de 14 años, el piloto volvió a hacer girar autos de Fórmula 1 en el país. Primero, lo hizo con el monoplaza Alpine Lotus E20 de 2012 ; un rato después, el joven emocionó a la multitud que se acercó al barrio de Palermo con una réplica de la Flecha de Plata, el Mercedes W196 con el que Juan Manuel Fangio brilló en los albores de la competición en la década del 50. Para finalizar el Road Show , el pilarense hará una tercera salida .

Cuando faltaban apenas unos pocos minutos para las 13, Colapinto se subió al Lotus y comenzó a recorrer la Avenida del Libertador con el rugido del motor como principal protagonista. El aroma a caucho quemado y los trompos exaltaron la algarabía de los presentes.

Quince minutos después, se terminó la primera salida. Con las donas marcó la carrocería del Lotus E20, a la altura de su número 43. “¡Colapinto!, ¡Colapinto!“, alentaba el público fervorizado.

Poco más de una hora después, fue el turno del momento más emocionante, cuando el piloto de Alpine se vistió de Fangio por un rato y sacó a rodar la famosa Flecha de Plata .

Luego de finalizado el trayecto con la Fecha de Plata, Colapinto descendió de la réplica del rodado, con tanta historia para los argentinos, para ponerse en contacto con el público y firmar camisetas, muchas de ellas albicelestes.

Aníbal Colapinto, el papá del piloto de la escudería francesa, contó sus sensaciones en diálogo con ESPN : “Siento una felicidad tremenda, un orgullo, una emoción ver todo lo que está generando Franco en el país y en el mundo. Verlo girar por las calles de Buenos Aires en un Fórmula 1 es una gran emoción. Siempre le tuve fe. Él estaba muy seguro del lugar al que quería llegar. Después de muchos años de sacrificios que la gente ignora, se puede decir que está dentro de los 22 mejores pilotos de Fórmula 1”.

La última visita de un auto Fórmula 1 a Argentina fue e n 2012 , cuando el entonces piloto australiano de ascendencia italiana Daniel Ricciardo paseó el monoplaza de Red Bull campeón de Sebastian Vettel por las calles de Palermo y luego lo llevó a las Salinas Grandes de Jujuy .

En un evento que quedó grabado en la memoria de los amantes del automovilismo, el piloto condujo el auto de Fórmula 1 sobre el extenso salar blanco, a más de 3300 metros sobre el nivel del mar. “Manejar sobre sal es increíble, la sensación de agarre es muy distinta. Es extraño, pero logré llevar el auto a gran velocidad. Fue una experiencia única”, expresó en ese momento. Durante su estadía en la provincia, también recorrió Tilcara, donde se mostró distendido, compartió momentos con vecinos y se tomó fotos con fanáticos.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación