Apuñalaron a un hombre en Mendoza e investigan un posible ajuste de cuentas

Un hombre de 33 años permanece internado bajo cuidados médicos en el Hospital Schestakow tras haber sido apuñalado en el barrio El Molino , una de las zonas más densamente pobladas de San Rafael , en la provincia de Mendoza.

Según informó la Policía de San Rafael, el hombre declaró que se encontraba transitando el complejo habitacional de El Molino cuando fue sorprendido por un individuo en la prolongación de El Libertador , una calle conocida del sector. La víctima relató que el atacante se le acercó de manera sorpresiva, lo apuñaló y luego huyó de la escena sin mediar palabra ni robar pertenencias.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Mendoza Today , a pesar de la gravedad de la herida, el afectado logró desplazarse hasta el Centro de Salud del Barrio El Molino , donde recibió las primeras atenciones médicas. Los profesionales constataron una lesión punzante en el omóplato derecho. Poco después, efectivos policiales arribaron al centro sanitario para recabar información sobre el hecho, pero la víctima decidió no aportar detalles relevantes sobre la identidad del agresor ni las circunstancias exactas del ataque.

El hombre se negó a radicar la denuncia formal , limitando el avance de la investigación. No obstante, ante la complejidad del cuadro clínico —ya que el paciente presentaba síntomas compatibles con neumotórax producto de la herida cortante—, los médicos determinaron su inmediato traslado al Hospital Schestakow , donde permanece internado y bajo observación.

Actualmente, la víctima recibe asistencia especializada y su estado es reservado, a la espera de nuevas evaluaciones clínicas.

La policía local destacó que la víctima cuenta con un extenso prontuario policial, lo que añade complejidad a la investigación sobre el origen del ataque. Pese a la negativa del herido de colaborar con detalles sobre el agresor o los motivos del incidente, las autoridades creen que el hecho podría estar vinculado a una pelea reciente en la vía pública en la que habría participado el propio afectado.

En relación con la investigación, los efectivos policiales continuaron con tareas de relevamiento en la zona de la prolongación El Libertador, en busca de testigos o registros de cámaras de seguridad que permitan identificar al atacante.

A principios de semana, se conoció la noticia de la captura de dos prófugos de homicidio que furon capturados en el desierto de Lavalle .

Los arrestos se concretaron en el paraje El Retiro de San Miguel , una zona ubicada cerca de la ruta 142, durante un despliegue coordinado entre el destacamento El Retamo y efectivos de la UID Lavalle , según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El operativo surgió a partir de una alerta que advertía sobre la presencia de personas presuntamente involucradas en el asesinato de Ontivero Díaz , ocurrido el 18 de marzo en Las Heras. Con información precisa sobre los sospechosos y sus características físicas, los uniformados se dirigieron al lugar y divisaron a tres sujetos que, al notar la presencia policial, intentaron huir por distintas direcciones.

El despliegue policial permitió la localización de dos de los fugitivos. Ambos se ocultaban en un corral caprino, ubicado detrás de una vivienda del paraje. La intervención concluyó con la custodia de los detenidos y el hallazgo de diversos elementos relacionados con la caza en las inmediaciones, entre ellos cuatro trampas de zorro, un huevo de choique, un caparazón de quirquincho, un zorro muerto, una cuchilla, dos cuchillos y seis cueros. Estos elementos dan la pauta de que cazaban para sobrevivir. A las pocas horas, capturaron a un tercer sospechoso.

Fuente: Infobae