Apartaron al juez de Santiago del Estero que debía resolver sobre la detención de Tapia y Toviggino

SANTIAGO DEL ESTERO.- La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay de la causa por presunto lavado de dinero por la que se pidió la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino .

El viernes, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Eugenio Simón , pidió la indagatoria y detención de los mandamases de la AFA y otras personas.

La petición debía ser resuelta por Argibay, el juez federal de 2 Nominación de Santiago del Estero, que se reincorporará a sus actividades el próximo martes.

Sin embargo, el fiscal recusó a Argibay, con el argumento de que la hija del juez, Pilar Argibay, le había vendido un terreno a Darío Toviggino, hermano de Pablo, el tesorero de AFA, y esa operación es parte del expediente por lavado y asociación ilícita que ya acumula 10.000 fojas en Santiago del Estero .

El fiscal sostuvo que Argibay debe apartarse de la causa por la relación de su hija con los negocios de la familia Toviggino.

La recusación fue finalmente aceptada por la jueza Marina Cossio , integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Cossio es un apellido conocido en la vida pública tucumana, con familiares en el derecho, la salud y en cargos públicos.

“El caso se mediatizó mucho y por eso creemos que Cossio fallará este mismo lunes”, habían deslizado este fin de semana desde la oficina de Pedro Simón , quien en un breve diálogo con LA NACION aseguró que “es una investigación compleja que llevó cuatro meses de análisis de documentación de gran volumen y diversa como informes de Arca, bancos, y otros organismos, hasta alcanzar 10.000 fojas”.

Aceptado el apartamiento de Argibay, decisión que se tomó este domingo y se formalizará este martes, debería subrogar Guillermo Molinari por ser el otro magistrado federal de la provincia. Si Molinari se excusa, debería tomar la causa Miguel Contreras o Guillermo Díaz Martínez, de Catamarca, o el único titular que tiene Tucumán, que es José Díaz Vélez.

Fuente: La Nación