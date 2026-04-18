Antes de tirar pilas que no funcionan, mirá estas ideas: 5 formas creativas de reutilizarlas en el hogar

Cuando tenemos pilas que dejan de funcionar, lo primero que hacemos es tirarlas a la basura. Sin embargo, no todos saben es que pueden aprovecharse de distintas formas en casa . Su forma, tamaño y material se convierten en un recurso ideal para manualidades que suman estilo y ayudan a reducir residuos.

Lo importante es que estén en buen estado, sin pérdidas ni corrosión. Si presentan daños, lo mejor es descartarlas en puntos de reciclaje específicos.

Una de las ideas más originales es usar pilas como parte de la estructura de una lámpara casera . Podés combinarlas con madera, metal o luces LED para lograr un diseño moderno, ideal para escritorios o mesas de luz. El resultado suma un toque industrial muy actual y único.

Con solo agregar un pequeño imán en la base, las pilas pueden transformarse en sujetadores para fotos, notas o recordatorios . Es una forma simple de reutilizarlas y, al mismo tiempo, sumar un detalle distinto en la cocina.

Otra opción creativa es armar un reloj de pared utilizando pilas como marco decorativo . Colocándolas en forma circular alrededor de un mecanismo sencillo, pasa a ser un objeto funcional y llamativo, ideal para ambientes modernos o juveniles.

Si buscás algo más simple, podés usar pilas individuales como base para velas finas . Este estilo minimalista funciona muy bien en mesas o rincones decorativos, aportando un aire moderno y original.

Al unir varias pilas sobre una base firme, podés crear pequeños organizadores para lápices, marcadores o accesorios de oficina . Es una alternativa útil y estética para mantener el orden con un toque reciclado.

Estas ideas son una buena forma de darles una segunda oportunidad, las pilas contienen componentes que pueden ser contaminantes. Por eso, si ya no se pueden reutilizar o están deterioradas, deben llevarse a centros de recolección adecuados para evitar daños al ambiente.

Fuente: TN