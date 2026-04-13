Anses: cuándo cobro la jubilación de abril si mi DNI termina en 4

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer el calendario completo de pagos para abril , donde detalla las fechas en que se acreditarán las distintas prestaciones sociales. En ese sentido, los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 4 cobran el jueves 16 de abril si perciben los haberes mínimos. Por su parte, las jubilaciones que superan la mínima se distribuyen el martes 28 de abril.

Este mes, los jubilados perciben un incremento del 2,90% en sus haberes, en línea con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. A la liquidación mensual se suma el bono extraordinario de $70.000 , según el caso.

Es importante destacar que el calendario completo de pagos para todas las terminaciones de DNI se extiende a lo largo del mes, lo que asegura la distribución ordenada de los fondos. Para chequear el día de cobro, los beneficiarios de haberes previsionales pueden revisar el calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses .

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en abril, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones:

El bono extraordinario es de $70.000 , cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo, Pensiones No Contributivas o PUAM .

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $450.319,31 .

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Fuente: La Nación