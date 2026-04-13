Caso Germán Giuliani: reclamaron ante la CIDH su liberación y denunciaron torturas durante su detención en Venezuela

La familia de Germán Giuliani presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir la liberación inmediata del abogado argentino que se encuentra detenido en Venezuela desde mayo de 2025 y denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos durante su arresto en ese país.

El planteo fue impulsado por los familiares de Giuliani, quien había viajado a Venezuela por cuestiones laborales y nunca regresó, con apoyo de organizaciones de derechos humanos y gestiones realizadas en Washington para avanzar en el expediente.

En el proceso, también contaron con el acompañamiento de la organización no gubernamental Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, integrada por la diputada nacional Karina Banfi, Elisa Trotta, Waldo Wolff y Graciela Fernández Meijide, entre otros.

En específico, solicitaron la adopción de medidas cautelares urgentes contra el Estado venezolano, para poder activar mecanismos internacionales de protección.

Según consta en la presentación jurídica, realizada por el abogado Diego Armesto, Giuliani permanece detenido en condiciones que sus allegados califican como “arbitrarias" y es víctima de una "desaparición forzada”, sin acceso a garantías judiciales.

El texto describe, además, “denuncias de torturas, aislamiento y falta de información oficial sobre su estado de salud”.

El pedido ante la CIDH exige que el organismo requiera información al Estado venezolano y adopte medidas urgentes para preservar la integridad física y psíquica del ciudadano argentino.

El escrito precisó, en paralelo, que el caso de Giuliani no forma parte de una estrategia directa de la Cancillería argentina, aunque el Gobierno nacional acompaña las gestiones diplomáticas dentro de las limitaciones existentes por la ausencia de relaciones formales con el gobierno venezolano.

“Hago este video porque temo por mi vida, temo que no salga de esta”, dijo el abogado una semana después de su detención, en 2025, pese a que el video salió a la luz este año. Lo último que supo su familia, el 21 de diciembre pasado, es que fue trasladado a la cárcel de Yaré II, en el estado venezolano de Miranda.

En este marco, actualmente Giuliani es el único ciudadano argentino que permanece detenido en Venezuela , luego de que se produjera la liberación del gendarme Nahuel Gallo .

También arrestado en aquel país por el régimen del ahora depuesto Nicolás Maduro, aunque en su caso desde el 8 de diciembre de 2024, Gallo fue liberado por Venezuela el pasado 1° de marzo y regresó a Argentina.

Este domingo, luego de su encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, Gallo corrió una maratón vestido como un detenido de El Rodeo I para reclamar la libertad de los presos políticos en Venezuela. Su remera celeste llevaba inscripta la leyenda “Liberen a todos los presos políticos y extranjeros”.

Gallo también denunció haber sufrido tortura psicológica y condiciones extremas en El Helicoide, una de las sedes del SEBIN, el servicio de inteligencia venezolano.

Fuente: Clarín