Aníbal Colapinto, el papá de Franco, conmovido en el Road Show: “Sin sacrificio no se llega a nada; hay que agradecer”

En medio del fervor por el Road Show que reunió a fanáticos del automovilismo en Buenos Aires, Aníbal Colapinto compartió su emoción al recordar el camino recorrido por su hijo, Franco Colapinto , hasta llegar a la élite del automovilismo mundial.

El padre del piloto destacó el sacrificio que implicó ese proceso y cómo, con el tiempo, un sueño familiar se transformó en realidad .

Aníbal Colapinto reconoció, en diálogo con ESPN , que la llegada de su hijo a la Fórmula 1 fue, en un principio, una ilusión difícil de concretar.

“Uno siempre tenía ese deseo. Si bien al principio era un sueño, el esfuerzo que puso él, lo que vivió, lo que se bancó…” , expresó, al recordar los primeros pasos del piloto.

En ese sentido, destacó una etapa clave en la carrera de Franco: su decisión de irse a Europa siendo adolescente. “Con 14 años quedarse a vivir arriba de una fábrica en Italia, cuando muy poca gente pensaba que lo iba a lograr” , señaló.

Una publicación compartida por ESPN Argentina (@espnargentina)

El padre del piloto remarcó que el camino no fue sencillo y que hubo momentos en los que el objetivo parecía lejano. “Al principio le costó, pero con sacrificio, fuerza y el talento que tiene tuvo la oportunidad de que se le abra la puertita en la Fórmula 1” , afirmó.

También subrayó el rol de la familia en ese proceso: “Lo apoyamos en lo que pudimos, estuvimos siempre al lado de él” .

Más allá del logro deportivo, Aníbal Colapinto dejó una reflexión que, según explicó, siempre transmitió a sus hijos. “El mensaje que siempre les di es que, hagan lo que hagan, disfruten lo que hacen” , sostuvo.

Y concluyó: “Que lo hagan con pasión, con trabajo y con honestidad. Y si tienen un poquito de talento, con ese trabajo no queda duda de que pueden llegar a lograr lo que quieren. Todo ser humano puede: sin sacrificio no se llega a nada” .

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación