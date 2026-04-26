Amenaza de tiroteo: un estudiante y su padre fueron detenidos por intimidaciones a una escuela de Pergamino

Un estudiante de 18 años y su padre fueron detenidos en Pergamino tras amenazas de tiroteo a una escuela a través de un grupo de mensajería, indicaron fuentes policiales a Infobae .

Ambos fueron arrestados durante un procedimiento de la DDI local, luego de una investigación que comenzó con la denuncia de la directora del Colegio Industrial sobre los mensajes en WhatsApp de un estudiante que advertía que realizaría disparos dentro de la escuela , en una conversación en la que participaban otros alumnos.

De acuerdo con las fuentes, el sospechoso fue identificado como M.L.F. ante la Fiscalía N° 8 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Francisco Furnari. A partir de ese momento, se activaron los protocolos de seguridad y se dio intervención a la Policía Bonaerense.

Tareas de investigación llevaron a los agentes a un domicilio ubicado en la calle Neuquén. Durante el allanamiento, fue esposado el presunto autor de la intimidación y su padre, A.A.B., de 53 años, que fue aprehendido por tenencia de arma de fuego y encubrimiento . Su hijo deberá responder por el delito de intimidación pública.

Dentro de la vivienda, los efectivos hallaron un revólver calibre .32 Largo marca Llanero con pedido de secuestro del departamento judicial de San Nicolás. También encontraron cinco municiones.

Al mismo tiempo, incautaron nueve teléfonos celulares, dos tablets y tres notebooks. Todos los dispositivos electrónicos serán peritados, detallaron las fuentes.

De acuerdo con La Opinión de Pergamino, el Ministerio Público local inició más de 40 causas por episodios de intimidación pública por amenazas en escuelas.

En el transcurso de la semana se esclareció el caso de pintadas y flyers viralizados en redes sociales en los que amenazaban por un falso tiroteo en la Escuela Normal (Secundaria 7), detalló el medio local.

Por ese hecho, fue notificado un adolescente, menor de edad, que declaró que se trató de una broma. Quedó bajo la órbita del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Después del crimen de Ian Cabrera, ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, se registró un fuerte incremento de amenazas que tuvieron como blanco a varias escuelas del país.

Las intimidaciones incluyeron carteles, pintadas y mensajes que advertían sobre posibles tiroteos; en varias ocasiones estuvieron acompañadas por fotos y el hallazgo de armas de fuego, réplicas o material balístico en los allanamientos a las casas de los alumnos involucrados .

Ante el fenómeno, varias provincias definieron nuevas medidas de actuación. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba implementó un nuevo Protocolo de Recupero y Resarcimiento que exige a los padres o adultos responsables de alumnos identificados e imputados judicialmente por generar falsas amenazas en escuelas afrontar los costos de los operativos policiales y de emergencia desplegados ante tales situaciones.

Localidades como Santa Fe, Corrientes y Mar del Plata ya habían anunciado una medida de características similares.

Fuente: Infobae