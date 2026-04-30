Amenaza de tiroteo en un colegio de Santa Cruz: demoraron a dos adolescentes e incautaron sus celulares

Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron identificados y demorados tras una amenaza de tiroteo en un colegio en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz . La preocupación atravesó a la comunidad educativa por los presuntos mensajes intimidatorios dirigidos contra establecimientos escolares de la ciudad, un episodio que movilizó un operativo policial de urgencia orientado a frenar potenciales riesgos y contener el impacto social.

Luego de la identificación de los menores, la Policía realizó allanamientos simultáneos junto a la incautación de celulares y una computadora portátil , pertenecientes a los menores. Las autoridades persiguen el objetivo de reconstruir el origen de los mensajes intimidatorios. Los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para dilucidar la autoría de las amenazas.

El caso adquirió visibilidad tras la circulación de mensajes que advertían: “Mañana no vengan, tiroteo” , generando alarma inmediata en alumnos y docentes, quienes notificaron a las autoridades y activaron protocolos preventivos. La División de Investigaciones, bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal Juvenil , avanzó rápidamente en la pesquisa y promovió los allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

El despliegue incluyó al personal del Comando de Patrullas, el área de Apoyo Tecnológico y la supervisión del Ministerio de Seguridad, según el medio La Opinión Austral . Este tipo de operativos no solo busca garantizar la eficacia investigativa, sino también desalentar la repetición de incidentes similares en el entorno escolar.

La pesquisa indaga no solo la posibilidad de conductas delictivas, sino también los factores sociales y psicológicos que inciden en estos comportamientos, considerados en ocasiones por los propios adolescentes como “bromas” o desafíos de grupo, sin dimensionar las consecuencias reales que implican la movilización de recursos y el incremento de la angustia en el ambiente escolar.

El hecho se produce una semana después de otro incidente grave en la provincia. En El Calafate , la Justicia intervino de oficio luego de que una menor difundiera una imagen portando un arma de fuego. La División de Investigaciones localizó a la adolescente, ejecutó un allanamiento autorizado por el juzgado y secuestró un revólver calibre 32 .

Los episodios de violencia escolar siguen siendo consistentes en distintas provincias del país y genera una gran preocupación a padres, alumnos, profesores y a las autoridades. Ante un patrón de amenazas , la respuesta policial y judicial busca articular una política de prevención que contemple tanto el resguardo físico de la comunidad educativa como la atención de los factores de riesgo social.

Según los especialistas, hay varias razones que podrían estar provocando este brote de violencia en las escuelas. En la búsqueda de explicaciones, surgen teorías como el bullying, las redes sociales, la familia , etc. El Dr. Enrique De Rosa Alabaster afirmó en Infobae que “mezclar todo genera impacto, pero impide el análisis“.

Dentro del los comportamientos violentos, existe el fenómenos de la imitación o también conocido como “ efecto copycat ” , explicando la repetición de amenazas tras hechos de alto impacto mediático . La circulación de mensajes intimidatorios en redes sociales y su viralización generan un clima de alarma, al tiempo que pueden incentivar nuevas amenazas por imitación. Las autoridades educativas y de seguridad insisten en desincentivar la difusión de estos mensajes , ya que su propagación potencia el riesgo de réplica.

La influencia de las redes sociales es otro factor relevante porque la violencia ya no solo ocurre sino que se comparte en la búsqueda de visibilidad. Los likes y comentarios puede incentivar conductas de riesgo, en especial entre adolescentes que buscan reconocimiento o validación dentro de sus grupos. Este fenómeno complejiza el abordaje preventivo y exige nuevas estrategias de intervención por parte de la comunidad educativa y las familias.

La violencia escolar requiere respuestas articuladas que incluyan tanto el fortalecimiento de los espacios de contención y escucha en las escuelas, como la promoción de políticas públicas orientadas al acompañamiento de las familias y la regulación del uso de tecnologías entre los jóvenes.

Fuente: Infobae