Allanaron la casa de un chico de 16 años tras amenazas de tiroteo en una escuela de San Miguel: tenía una réplica de pistola

Un adolescente de 16 años fue identificado por la policía como el autor de amenazas de tiroteo dirigidas a una escuela de la localidad bonaerense de San Miguel .

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima al 911, donde un vecino alertó sobre mensajes publicados en redes sociales que hacían referencia a la posibilidad de una masacre en el Colegio Juana Manzo.

En los posteos, el joven exhibía una pistola y anunciaba: “Nos vemos mañana” .

Las autoridades analizaron capturas de pantalla y rastrearon los perfiles de Instagram y un canal de WhatsApp vinculados al caso. Tras cotejar las imágenes con el Consejo Escolar de San Miguel, confirmaron que se trataba de un alumno de quinto año de la Escuela Secundaria N°7 “Domingo Faustino Sarmiento” , también ubicada en ese distrito.

El juez Marcelo Kohan , del Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial de San Martín, autorizó el allanamiento en el domicilio del menor. El operativo fue llevado a cabo por la DDI San Martín y la SubDDI San Miguel.

Durante la inspección, la policía encontró una pistola de gas comprimido similar a una 9 milímetros , una munición percutada, siete teléfonos celulares y una notebook. Todo el material fue secuestrado para ser peritado en el marco de la causa por intimidación pública.

En el caso interviene el fiscal de Menores Fernando Sirni . Por el momento, no se adoptó ninguna medida restrictiva sobre el adolescente ni sobre su familia.

La seguidilla de amenazas de tiroteos en escuelas generó alarma y respuestas judiciales en varias provincias argentinas, con mensajes intimidatorios que aparecieron en baños, paredes y redes sociales de colegios, lo que obligó a activar protocolos de seguridad y llevó a la intervención de la policía, la justicia y organismos de protección de menores.

En Mendoza , la situación derivó en más de 50 denuncias en pocos días, en su mayoría por pintadas y mensajes en redes sociales. En ese contexto, un chico de 17 años y su madre fueron imputados luego de que el joven llevara una réplica de arma a la escuela por sugerencia de la mujer .

Además, se abrieron causas por otros episodios similares y se reforzaron los controles en los colegios afectados.

Otro menor de 16 años fue detenido en Santa Fe , más precisamente en el departamento Rosario, por nuevas amenazas, mientras que en Córdoba ya son ocho los adolescentes imputados por amenazas agravadas por anonimato, en un contexto donde se investigan más de 100 episodios en la capital y el interior provincial.

Tucumán , Santiago del Estero , La Plata y otras jurisdicciones también reportaron casos recientes. En todos los distritos, las autoridades insisten en que estas amenazas no son bromas sino delitos, y que ante cualquier hecho de este tipo se debe dar aviso inmediato para proteger a la comunidad educativa y garantizar la continuidad del ciclo escolar.

En este contexto, además, en Mar del Plata y ciudades aledañas la Justicia dispuso que los padres de alumnos que realicen amenazas deberán pagar los costos de operativos policiales.

Fuente: Infobae