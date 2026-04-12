Allanan dos casas, pero encuentran cocaína y marihuana en el lugar menos pensado: en el asiento de bebé del auto

Un operativo antidrogas llevado a cabo en la localidad de Morteros en Córdoba resultó exitoso de casualidad. Había información de dos casas que se dedicaban a la fabricación y narcomenudeo. Pero, tras los allanamientos, la Policía no encontró nada.

Quedaba requisar u n auto que estaba en la puerta de uno de los domicilios allanados . Y ahí encontraron marihuana y cocaína en ladrillos: dos kilos de droga. ¿Donde estaban escondidos? en el asiento de bebé que estaba en el asiento trasero del vehículo. Tres personas resultaron detenidas.

Fuentes policiales confirmaron que el operativo tuvo lugar sobre las calles Laprida al 300 y Marconi al 900, en la localidad ubicada en el noreste de la provincia. Por el dato obtenido, las fuerzas policiales buscaban dar con los responsables del narcomenudeo en la zona.

Pero, l os allanamientos en los domicilios resultaron negativos. La Policía no encontró droga en el lugar. Pero, quedaba por registrar un automóvil que estaba estacionado en una de las casas allanadas. Allí, en la butaca del bebé, en el asiento trasero del vehículo, encontraron dos ladrillos de cocaína de más de dos kilos y 14 dosis de marihuana.

Tras el hallazgo, detuvieron a tres personas que estaban en las respectivas casas. Dos mujeres, de 23 y 44 años respectivamente, y a un hombre de 25. Quedaron señalados como integrantes de una organización narco.

El operativo según lo informado desde la policía provincial está vinculado a un hecho anterior realizado a mediados del mes pasado, cuando la la Policía detuvo a una pareja que usaba un puesto de sandías como pantalla para vender droga. Narcomenudeo.

En aquella ocasión, se realizó la detención de una pareja y se incautó más de un kilo de cocaína, dinero y elementos probatorios de la causa.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y los acusados quedaron detenidos. Según informaron, secuestraron el vehículo Mercedes Benz donde fue encontrada la droga, y al menos cuatro celulares que podrían ser clave para la investigación.

Fuente: Clarín