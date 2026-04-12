Esperaba el colectivo para ir a trabajar, dos motochorros le dispararon para robarle y murió: investigan si sufrió un infarto

Un hombre de 46 años fue asesinado en la madrugada del viernes en Longchamps mientras esperaba el colectivo para ir a su trabajo luego de que dos motochorros le dispararan durante el asalto. Aunque los delincuentes escaparon del lugar, la policía logró detenerlos horas más tarde al rastrear el celular que le robaron .

Todo ocurrió en el cruce de las calles Languenheim y Carlos Dihel en donde Darío Gabriel Mansilla , de 46 años, esperaba el colectivo como todos los días para ir a su trabajo en la empresa Edenor.

Fue en esa esquina que el viernes lo abordaron dos motochorros, quienes intentaron robarle la mochila en la que llevaba algo de ropa, su billetera y un celular de la empresa para la que trabajaba.

En los videos tomados por las cámaras de la zona se ve el momento en que los ladrones se le acercan con la moto. Uno baja del vehículo. La víctima inicialmente se saca la mochila, pero comienza un forcejeo en el que empieza a correr a uno de los delincuentes.

El otro ladrón, que seguía en la moto, saca un arma del bolsillo de la campera y dispara . Mansilla corre un poco más, pero finalmente se toma el pecho, se tambalea y cae al suelo. Los delincuentes escapan con sus pertenencias.

Tras un llamado al 911, llegó la Policía y encontró al hombre ya sin vida, lo que fue confirmado por peritos de la Policía Científica y un médico policial.

Las causas de la muerte de Mansilla aún no quedan claras y los investigadores continúan realizando pericias ya que, según se indicó, el disparo lo alcanzó el el brazo. La esposa de Mansilla, que se hizo presente en el lugar poco después del episodio, declaró que su marido sufría problemas cardíacos , por lo que no se descarta que su muerte haya estado relacionada con esa afección.

Tras el hecho, los investigadores reconstruyeron la ruta de los ladrones a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. pero el factor determinante que permitió encontrarlos fue el servicio de geolocalización del celular de la empresa , que los llevó hacia un domicilio ubicado en calle Avellaneda al 1100, en la localidad de Guernica.

Allí, se realizó un allanamiento en el que resultaron detenidos Roberto Héctor Pifano, de 26 años, y Marcelo Alejandro Vaira, de 30.

Durante el operativo, los agentes secuestraron la moto Honda Titan 150cc azul que habría sido utilizado utilizada en el robo y otra moto que tenía pedido de secuestro desde marzo por otro robo.

Además, incautaron cinco teléfonos celulares, entre los que estaba el que llevaba Mansilla, un revólver calibre 22 , una réplica de pistola calibre 9 mm, tres cascos negros y un camperón, también negro, que habría sido el que uno de los delincuentes usaba durante el robo.

El caso, que quedó caratulado como “homicidio en ocasión de robo agravado” tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Almirante Brown a cargo del fiscal Lorenzo Latorre . Se espera que en las próximas horas los detenidos sean indagados por la Justicia.

Fuente: Clarín