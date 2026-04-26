Adorni ultima su informe al Congreso: un discurso económico de una hora, hermetismo judicial y dudas sobre el “factor Francos”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , romperá un silencio de semanas este miércoles, cuando presente el informe de gestión ante el Congreso. Allí, según pudo saber LA NACION de colaboradores directos del ministro, dará “un discurso institucional de poco más de una hora” que tendrá como “foco los logros económicos y la estabilidad macro” del Gobierno, además de “las reformas hechas y las pendientes” .

Casi todo lo demás es hasta ahora un misterio. O, al menos, el hermetismo es la estrategia que prima en la Casa Rosada, donde se muestran convencidos que la presentación del jefe de Gabinete “será exitosa” .

El informe de Adorni se dará a cincuenta días del comienzo de una serie de revelaciones sobre sus viajes y patrimonio que derivaron en una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito. Y a más de un mes de su última conferencia de prensa.

El ministro coordinador estará acompañado por el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general Karina Milei . Junto a ellos también estará el Gabinete completo , según detallaron a LA NACION fuentes de Balcarce 50. La idea es darle un respaldo total , no solo de la cúpula libertaria.

Esa participación del Gabinete aún despierta dudas en algunos funcionarios que, más allá del resultado final de la exposición de Adorni, no están del todo convencidos en estar presentes. “Voy a estar ahí. Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete” , ratificó Milei, el jueves, durante una charla con un canal de streaming .

La estrategia desplegada por Adorni, que no enfrenta preguntas desde su última conferencia de prensa, el 25 de marzo, y que en la última semana publicó tuits irónicos sobre sus gastos, abrió diferencias en el Gabinete a lo largo de estos cincuenta días. Pero Milei bajó una línea precisa al anticipar su presencia en Diputados .

Tras ofrecer ese discurso de una hora centrado en la economía, Adorni deberá enfrentar tres tandas de preguntas de los diputados de la oposición. Cerca del funcionario evitaron adelantar si el jefe de Gabinete responderá las preguntas no solo sobre su patrimonio , sin también sobre el resto de las causas judiciales que jaquean al Gobierno, como las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) o la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA .

Adorni trabaja desde hace semanas en el armado del discurso y en las respuestas a las 4800 preguntas que le adelantaron los diputados. Para el Gobierno, son “menos de la mitad”, porque “muchísimas están repetidas”, indicaron.

Adorni preparó su presentación junto a su círculo de confianza: su jefa de Gabinete, Aimé “Meme” Vázquez ; el secretario de Comunicación, Javier Lanari ; el subsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Ignacio Devitt , y Federico Esteban Sicilia , nuevo secretario de Coordinación Legal y Administrativa, entre otros.

Las autoridades de la Cámara baja, encabezada por Martín Menem, estiman que la sesión durará al menos seis horas . Devitt y el secretario parlamentario del cuerpo, Adrián Pagán , se reunieron el pasado miércoles para definir la estructura de la sesión : tras la exposición del jefe de Gabinete habrá tres tandas de preguntas de las bancadas opositoras , intercaladas por veinte minutos de respuestas por parte del funcionario.

La primera tanda de preguntas opositoras provendrán de la bancadas minoritarias −entre ellas, la izquierda−; la segunda será para los bloques de Innovación Federal, Unidos y Fuerzas del Cambio, y la tercera, para Unión por la Patria . El cierre corresponderá al bloque de La Libertad Avanza .

El momento de las preguntas se espera que sea el más tenso y si bien fuentes libertarias aseguran que “no está previsto” que Adorni se levante y se vaya ante alguna pregunta, tampoco lo descartaban de plano. “Habrá que ver qué pasa. Está el antecedente de Francos” , decían, en referencia al antecesor de Adorni, Guillermo Francos, que se retiró durante su informe. Fue luego de que una senadora de Unión por la Patria (UP) lo llamara “mentiroso”.

Fuente: La Nación