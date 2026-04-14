Adiós a las paredes blancas: 5 ideas decorativas para tu casa que son tendencia en 2026

Aunque el blanco es uno de los colores más elegidos para pintar las paredes del hogar porque aporta sensación de amplitud y luminosidad, de a poco empieza a perder protagonismo frente a alternativas que suman carácter y transforman los ambientes.

En la actualidad, muchas personas buscan opciones que no solo renueven la casa, sino que también aporten identidad, profundidad visual y una sensación de calidez . Por este motivo, las variantes con más textura, color y relieve comienzan a ganar terreno en la decoración.

Más allá de tratarse de una simple cuestión decorativa, este cambio responde a motivos prácticos: estas alternativas se aplican con facilidad , no son demasiado costosas y permiten renovar los ambientes sin necesidad de obras largas. Entre las opciones más elegidas aparecen los revestimientos de madera, las molduras y las texturas tipo cemento.

Además del aspecto estético, estas propuestas permiten darle una identidad más marcada a los distintos ambientes de la casa. No todos los sectores deben transmitir lo mismo : algunos piden más calidez, otros más luminosidad y otros detalles visuales que los destaquen.

Si bien reemplazar las paredes blancas puede parecer una decisión arriesgada, cada vez más hogares apuestan por ambientes con más personalidad. Ante tantas alternativas disponibles, es cuestión de elegir la que mejor se adapta al estilo del hogar .

Fuente: TN