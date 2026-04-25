Acompañada por Diego Santilli, Karina Milei activó el armado bonaerense de LLA de cara a 2027

SUIPACHA.- Con la mira en 2027, Karina Milei volvió a desembarcar en un municipio peronista y reactivó la actividad de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. En el oficialismo nacional se preparan para disputar la gobernación el próximo año y buscan mostrar músculo político en el distrito que comanda Axel Kicillof .

La secretaria general de la Presidencia fue, esta tarde, la principal oradora de la cumbre política. El ministro del Interior, Diego Santilli , arribó al encuentro pasadas las 15 horas, solo, y se mostró junto a Sebastián Pareja , diputado nacional y presidente de la filial bonaerense de LLA, en las inmediaciones del salón donde se realiza la actividad.

Minutos antes de las 15.30, Karina Milei llegó al acto de Suipacha. Ingresó en una camioneta polarizada y evitó hablar con prensa y vecinos que la esperaban en la entrada. Finalmente, no asistió Martín Menem , titular de la Cámara de Diputados y soldado leal a la hermana del Presidente, ya que transitaba un cuadro febril.

Luego, se subió al escenario escoltada por Santilli y Pareja, dos dirigentes que aspiran a pelear por la gobernación en 2027. Ante los dirigentes bonaerenses, la hermana del primer mandatario sostuvo que la construcción en la Provincia no puede pensarse desde un escritorio , sino con presencia, organización y trabajo en cada distrito y remarcó que el desafío del espacio es consolidar una estructura política con arraigo territorial y capacidad de gestión real.

El encuentro, que había comenzado más temprano en Suipacha, pretendió ser el puntapié para fortalecer el armado territorial del sello violeta en el tradicional bastión del PJ. Fue una actividad cerrada a la prensa , en la que se desarrollaron capacitaciones en estrategia política, comunicación y organización territorial, junto con la presentación de equipos técnicos y programas de formación municipal.

“Venimos trabajando bien de forma institucional, a conciencia, sabiendo que estamos en una situación importante, en un punto de inflexión para el país. Desde LLA PBA estamos brindando nuestro granito de arena, apoyando absolutamente todas las medidas económicas”, aseguró el legislador provincial Ramón “Nene” Vera. El objetivo de su espacio es claro: lograr que la provincia de Buenos Aires se tiña de violeta en 2027.

Así lo expresó Pareja, en una rueda de prensa este mediodía. Minimizó el impacto de las internas partidarias en la construcción territorial y aseguró que, para el año que viene, se deberá alcanzar la unidad del espacio. Reconoció, incluso, que desplazar al peronismo de la Provincia exigirá de acuerdos con otros espacios como Pro -con el que ya confluyeron en octubre del año pasado- y partidos vecinales. “Yo estoy abierto al diálogo y a discutir las cosas que hay que discutir”, indicó.

En la conferencia, estuvo acompañado por la diputada provincial Myriam Niveyro , quien está detrás de la escuela de dirigentes que hoy inauguró un nuevo ciclo lectivo. Con la mira en conquistar la gobernación, en LLA se abocan a la capacitación de dirigentes y cuadros técnicos que puedan implementar el proyecto libertario en la provincia.

En este contexto, se acercaron al encuentro partidario los legisladores provinciales Francisco Adorni, Carlos Curestis, Maximiliano Bondarenko, Diego Valenzuela y Juanes Osaba , que asumirá como presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados provincial en la próxima sesión ordinaria. También hubo presencia de concejales de los 135 municipios y consejeros escolares. Son los asistentes al lanzamiento de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (Edfap) .

Pareja es uno de los impulsores de la cumbre de este sábado y uno de los hombres de extrema confianza de Karina Milei, quien dejó en sus manos el armado en territorio bonaerense en las últimas elecciones. Su nombre es uno de los que se baraja para encabezar la boleta libertaria el próximo año como candidato a gobernador.

Otra de las figuras en pugna para ese puesto es el propio Santilli . El exdirigente de Pro continúa afiliado al partido macrista, pero ya no se muestra en actos ni asiste a reuniones del sello amarillo. Su participación en el encuentro de este sábado marca su alineamiento con los hermanos Milei y podría ser un primer guiño para una candidatura, aunque él evita adelantar cualquier movimiento.

“Lo más importante hoy es que el proceso de cambio que se está llevando adelante en la Argentina, que es muy importante, se consolide. Las candidaturas [quedarán] para el año que viene”, aseguró a LA NACION al término del evento.

Santilli encabezó en octubre del año pasado la lista de diputados nacionales con la que LLA logró imponerse en la provincia. Reemplazó al exlegislador José Luis Espert tras los cuestionamientos y denuncias por sus vínculos con el narco Federico Fred Machado , acusado de lavado de activos. En ese contexto, el exdirigente de Pro logró que el partido de Milei cosechara un 41,45% de los votos y superara a la nómina peronista que lideraba el exministro de Defensa Jorge Taiana.

En LLA se muestran optimistas respecto de la posibilidad de reeditar ese resultado en los próximos comicios provinciales.

“Hay que prepararse para el camino que viene. Y lo que viene es ganar la Provincia de Buenos Aires. Tenemos el desafío de transformar una provincia profundamente productiva, pero con un gobierno provincial que la ha llevado al abandono y la decadencia. Hay que estar unidos y hacer que Javier Milei continúe este cambio para que la Argentina crezca por 20 años consecutivos”, aseguró el ministro del Interior ante la dirigencia que participó del encuentro.

La cumbre partidaria llega en medio de la escalada en la interna del oficialismo entre los sectores que responden a Pareja y las Fuerzas del Cielo, afines al asesor presidencial Santiago Caputo . Dirigentes del partido de Milei, sin embargo, minimizan las disputas al interior del espacio y descartan que puedan redundar en algún perjuicio en la futura campaña.

“ Es natural que haya luchas o disputas, pero lejos de romper, lejos de que eso destruya. Acá no pasa que un diputado como Mayra Mendoza en el peronismo le esté diciendo al gobernador que tenga un ‘gesto de humanidad’ con su conductora política”, planteó Vera a LA NACION . En el sello violeta siguen de cerca las internas del peronismo, una batalla que podría darles mayor margen si logran consolidar un frente antiperonista.

La batalla entre ambos grupos de LLA se activó el año pasado luego de que Pareja desplazara a los “celestiales” de las listas para la última elección bonaerense. Solo el exsecretario de Culto Nahuel Sotelo logró quedarse con un lugar preponderante en la nómina. Tanto él como Santiago Santurio fueron los únicos referentes de primera línea de las Fuerzas del Cielo que asistieron al acto.

La campaña pasada dejó heridas abiertas que se manifestaron en reiteradas oportunidades con cruces e insultos en redes sociales, en particular en la plataforma X (exTwitter), donde la tropa digital de Caputo tiene un papel central.

La semana pasada, esas diferencias tomaron un nuevo impulso luego de que la diputada nacional Lilia Lemoine, flamante titular de la comisión de Juicio Político, asegurara que quienes no respaldaban a Pareja debían “dejar de seguir” al Presidente. El comentario no tuvo buena recepción entre las Fuerzas del Cielo, en particular Daniel Parisini -más conocido en redes sociales como Gordo Dan -. El principal propagandista del Gobierno y conductor de la Misa en el streaming Carajo le respondió que no tenía “potestad para echar a nadie” y desató una cadena de acusaciones cruzadas .

En paralelo a la guerra digital, en el plano judicial se libra otra batalla. Es que la justicia porteña citó a indagatoria a un grupo de tuiteros libertarios en el marco de una causa en la que se investigan presuntas amenazas e instigación a cometer delitos. El expediente se abrió en septiembre pasado a raíz de una denuncia presentada por Pareja.

“Se han dicho en redes sociales algunas cuestiones que van directamente con lo personal como es la publicación de teléfonos personales y eso sí nos parece un error. Hay gente que, como dispuso la jueza, deberá explicar por qué se publicaron esos datos, pero no hay animosidad de fondo ni ganas de censurar a nadie”, señaló el senador provincial Gonzalo Cabezas a LA NACION.

Además de Sotelo y Santurio, acompañaron el evento militantes municipales de la agrupación de Caputo. Desde ese sector también minimizan la interna y aseguran que, a nivel territorial, no afecta las actividades diarias ni el armado de equipos.

“Nunca tuvimos ningún problema, es algo de la superestructura de las redes sociales”, señaló Franca Grippo , coordinadora política de la sexta sección electoral. Reconoció también que, al menos en su región, hay buena sintonía con Pro, pero advirtió que para poder reeditar una alianza tiene que haber un compromiso del partido macrista de no armar un bloque independiente tras los comicios. “Hay gente de Pro que se abrió y eso no puede volver a pasar”, subrayó. Es lo que destacan de manera recurrentes los principales armadores del espacio.

De volver a confluir en un armado electoral conjunto -anticiparon en LLA- sería bajo las mismas condiciones que en 2025: con figuras del sello violeta a la cabeza. “El proyecto es de La Libertad Avanza y está abierto a todos los que se quieran sumar”, resumió Carlos Curestis , presidente del bloque libertario en el Senado bonaerense a LA NACION en la previa del encuentro partidario.

Fuente: La Nación