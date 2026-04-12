Aceites saludables: estos son los 10 más recomendados y cómo usarlos en la cocina diaria

El aceite nace en silencio. En el interior de una oliva retorcida por el viento del Mediterráneo o en la pulpa cremosa de una palta madura al sol, la grasa vegetal es reserva y promesa. Cuenta Plinio el Viejo que el aceite de oliva era considerado un regalo divino , utilizado tanto para iluminar lámparas como para ungir cuerpos. Mucho antes de que la nutrición lo midiera en gramos y porcentajes, ya era símbolo de salud y poder.

En la actualidad, más del 40 % de las calorías que consume la población adulta en Occidente proviene de grasas, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Su calidad resulta determinante para una ingesta saludable.

Un metaanálisis publicado en The New England Journal of Medicine demostró que una dieta suplementada con aceite de oliva extra virgen redujo en un 30 % el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en personas de alto riesgo. “El tipo de ácido graso modifica procesos inflamatorios y perfiles lipídicos de manera clínicamente relevante”, afirmó Ramón Estruch, investigador principal del ensayo.

El interés crece al ritmo de la evidencia. Un informe de Grand View Research estimó que el mercado global de aceites vegetales superó los 300 mil millones de dólares en el último año , impulsado por la búsqueda de alternativas funcionales. A la vez, la Escuela de Salud Pública de Harvard subraya que reemplazar grasas saturadas por insaturadas se asocia con menor mortalidad total y cardiovascular.

Un metaanálisis publicado en Diabetes Care encontró que el reemplazo de grasas saturadas por aceites ricos en ácidos grasos poliinsaturados, como el aceite de soja, se asoció con una reducción en el colesterol.

Por su parte, un estudio aleatorizado publicado en T he Journal of Nutrition observó que el consumo diario de aceite de linaza, fuente concentrada de ácido alfa linolénico, redujo la presión arterial en adultos con hipertensión leve.

Cada botella encierra una composición distinta de ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados o saturados, además de compuestos bioactivos como polifenoles o fitoesteroles. “Los aceites no son intercambiables, su matriz química define efectos metabólicos específicos”, explica Frank Hu, epidemiólogo nutricional de Harvard.

Comprender sus diferencias permite elegir con sofisticación y criterio. Desde el clásico oliva hasta el delicado sésamo o la versátil canola, la ciencia aporta datos que iluminan la mesa cotidiana con la misma intensidad que aquellas antiguas lámparas romanas.

Verde intenso o dorado brillante, según la cosecha, el aceite de oliva extra virgen es jugo de aceituna prensada en frío. Contiene cerca del 73 % de ácido oleico , una grasa monoinsaturada que resulta estable para cocinar a temperatura media, y aporta vitamina E y polifenoles , antioxidantes naturales que también influyen en su sabor apenas picante.

Al comprar, conviene elegir botellas oscuras, con fecha de cosecha visible, y guardarlas lejos de la luz y el calor. Funciona muy bien en ensaladas, vegetales asados, pastas y salteados suaves. “El extra virgen combina placer y calidad nutricional en un mismo ingrediente cotidiano”, señala Frank Hu. “Los compuestos fenólicos del extra virgen influyen en la sensibilidad a la insulina y el estrés oxidativo”, añade Antonia Trichopoulou, nutricionista referente en dieta mediterránea.

De sabor neutro y textura ligera, la canola se obtiene de una variedad de colza especialmente cultivada para uso alimentario. Contiene alrededor de 60 % de grasas monoinsaturadas y cerca de 10 % de omega 3 vegetal . Su bajo contenido de grasas saturadas, cercano al 7 % , la vuelve una opción práctica para quienes buscan equilibrar su perfil lipídico sin modificar el sabor de las preparaciones.

Tolera bien temperaturas medias y altas, por lo que resulta útil para salteados, horneados y preparaciones al wok. Conviene elegir versiones prensadas en frío o refinadas de buena calidad. “Sustituir grasas más saturadas por aceites ricos en insaturadas puede mejorar indicadores cardiometabólicos”, explica Penny Kris Etherton, especialista en nutrición de Penn State.

Sólido a temperatura ambiente y transparente al fundirse, el aceite de coco contiene cerca de 82 % de grasas saturadas, en especial triglicéridos de cadena media. Este perfil lo vuelve muy estable para cocinar a temperaturas altas y le aporta una textura cremosa que funciona bien en repostería, curries y salteados intensos. Su aroma dulce puede transformar una preparación sencilla en una receta con identidad tropical y dar estructura a masas sin necesidad de otros sólidos grasos.

Conviene usarlo en cantidades moderadas y dentro de una alimentación variada. Puede reemplazar manteca en budines o galletas en proporción similar y también servir para dorar vegetales o carnes blancas. Se aconseja elegir versiones vírgenes si se busca más sabor, o refinadas para un resultado más neutro. “Este aceite es particularmente rico en grasas saturadas, por lo que su incorporación debe ser ocasional y en porciones acotadas”, recordó Frank Hu.

De color ámbar y perfume profundo cuando es tostado, el aceite de sésamo aporta alrededor de 40 % de grasas monoinsaturadas y 42 % de poliinsaturadas. Contiene lignanos naturales como sesamina y sesamol, antioxidantes que ayudan a preservar su calidad y estabilidad. También ofrece pequeñas cantidades de vitamina E. La versión sin tostar es más clara y suave, adecuada para cocciones ligeras, mientras que la tostada se utiliza como condimento por su sabor intenso y apenas ahumado.

Unas gotas bastan para realzar salteados de vegetales, arroces, fideos o sopas. Puede mezclarse con salsa de soja o jugo de limón para aderezos aromáticos. Se recomienda guardarlo en envase bien cerrado y protegido de la luz para evitar que se oxide . “El aceite de sésamo combina un perfil graso favorable con antioxidantes naturales que le otorgan identidad y buena resistencia”, señala Etherton.

Suave, ligero y de sabor casi imperceptible, el aceite de soja es uno de los más utilizados en el mundo por su versatilidad y rendimiento. Contiene cerca de 60 % de grasas poliinsaturadas, con predominio de omega 6 y alrededor de 7 % de omega 3 vegetal , además de aproximadamente 23 % de monoinsaturadas. Este perfil lo convierte en una opción funcional para la cocina diaria, especialmente cuando se busca un aceite neutro que no invada el sabor original de los alimentos.

Presenta un punto de humo elevado, adecuado para frituras, salteados intensos y preparaciones al horno. También se emplea en mayonesas y aderezos industriales por su textura estable . Para un uso equilibrado, puede alternarse con aceites más ricos en monoinsaturadas. Conviene conservarlo en lugar fresco y oscuro. “El aceite de soja aporta ácidos grasos esenciales que el cuerpo necesita obtener a través de la alimentación”, explica Etherton.

De aroma suave y apenas dulce, el aceite de almendras contiene cerca de 70 % de grasas monoinsaturadas y alrededor de 20 % de poliinsaturadas . Aporta vitamina E de manera natural, un antioxidante que contribuye a proteger las células y a mantener la estabilidad del propio aceite. Su textura ligera y su sabor elegante lo convierten en un aliado interesante para platos fríos o tibios.

Se luce en ensaladas con hojas amargas, vegetales grillados o como toque final en pescados blancos. Tolera calor moderado, aunque se disfruta mejor en crudo para conservar su perfil aromático. Conviene elegir versiones prensadas en frío y conservarlas lejos de la luz. “Ofrece un buen predominio de grasas monoinsaturadas junto con antioxidantes naturales”, señala Trichopoulou.

De color claro y sabor neutro o levemente tostado, el aceite de maní aporta aproximadamente 50 % de grasas monoinsaturadas y cerca de 30 % de poliinsaturadas . Su punto de humo alto lo vuelve especialmente adecuado para frituras y cocciones intensas, ya que resiste bien temperaturas elevadas sin alterar el sabor de los alimentos.

Su presencia es habitual en la cocina asiática para saltear carnes y vegetales a fuego fuerte , y también funciona en frituras crujientes. Puede reutilizarse con moderación si se filtra y conserva correctamente. Personas con alergia al maní deben evitarlo. “Esta variedad combina estabilidad al calor con un perfil graso mayormente insaturado”, explica Frank Hu.

Extraído de la semilla de lino , el aceite de linaza se distingue por su alto contenido de ácido alfa linolénico , un omega 3 vegetal que puede representar hasta 50 % de su composición total. Su sabor es suave, con un matiz levemente herbal y apenas amargo, y su textura es fluida, casi etérea. Esa riqueza en grasas poliinsaturadas explica también su delicadeza.

Es muy sensible al calor, al aire y a la luz, por lo que se recomienda utilizarlo siempre en crudo , en ensaladas, yogures, licuados o sobre vegetales ya cocidos. No es apto para freír ni saltear. Debe guardarse en heladera, en botella oscura y bien cerrada, y consumirse dentro de pocas semanas tras abrirlo para preservar su frescura. “El aceite de linaza es una de las fuentes vegetales más concentradas de omega 3”, indica Trichopoulou.

De tono verde intenso y textura sedosa, el aceite de palta contiene alrededor de 70 % de grasas monoinsaturadas, principalmente ácido oleico. Este predominio le otorga estabilidad y lo vuelve una opción versátil tanto para cocinar a temperatura alta como para usar en crudo. Presenta un punto de humo elevado, superior a muchos aceites tradicionales, lo que permite dorar carnes, sellar vegetales o preparar salteados sin que pierda calidad. Además, aporta vitamina E y compuestos vegetales naturalmente presentes en la fruta.

Su sabor es suave, con notas frescas y apenas frutadas que combinan bien con ensaladas, pescados, carnes grilladas y vegetales asados. También puede emplearse en mayonesas caseras o aderezos cremosos. Conviene elegir versiones prensadas en frío y conservarlas en envase oscuro. “Comparte similitudes con el de oliva en su predominio de grasas monoinsaturadas”, señala Etherton.

De textura ligera y sabor suave, con un matiz apenas vegetal, esta versión de aceite se destaca por su altísimo contenido de omega 3 vegetal. Puede aportar más de 60 % de ácido alfa linolénico, una proporción superior a la mayoría de los aceites de uso habitual. Esa riqueza en grasas poliinsaturadas explica tanto su valor nutricional como su fragilidad frente al calor.

No es apto para cocinar ni para exponerse a altas temperaturas. Se recomienda usarlo siempre en crudo , en ensaladas, sobre tostadas, en yogures o incorporado a licuados. Debe conservarse en heladera, en botella oscura y bien cerrada para evitar la oxidación. “El aceite de chía es una de las fuentes vegetales más concentradas de omega 3 disponibles en la alimentación”, indica Trichopoulou.

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Fuente: La Nación