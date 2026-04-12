Stephanie Demner reveló cuál fue la plata más fácil que ganó en su vida y generó polémica

Stephanie Demner se volvió tendencia en las redes sociales luego de revelar la cifra que recibe por mes tras una campaña publicitaria que realizó a sus 17 años. En diálogo con Joaquín “Pollo” Álvarez en el streaming de DGO, Lo del Pollo , la influencer dio detalles de cómo gana dinero fácil gracias a un trabajo que hizo para una telefónica hace 18 años y del que recibe su cuota correspondiente porque su rostro todavía aparece en nuevos carteles .

A lo largo de su trayectoria como modelo, Demner supo construir una imagen sólida en los medios de comunicación y a eso se debe su fuente principal de ingresos. Sin embargo, existen otras como la publicidad en la que participó para una empresa de telefonía con alcance regional. De acuerdo a lo que dijo, todavía colocan cartelería gráfica con su rostro pese a que ella ya no es la de antes . Por cada instalación, recibe un monto que supera los tres mil dólares .

“¿Cuál fue la plata más fácil que ganaste?” , preguntó Álvarez y Demner contestó: “Ponele, una campaña que yo hice cuando era muy, muy chiquita que sigue estando al día de hoy en un montón de lugares y me siguen pagando por eso. Entonces, plata muy fácil. Tenía 17 años” .

“Ahora tengo 35 años y me siguen pagando por eso”, sostuvo la influencer entre risas. “Es muy gracioso porque… Es como que te diga en Perú, Paraguay, no sé qué. Nunca me voy a enterar de qué están esos carteles , pero ellos me llaman y dicen: ‘Stefi, pusimos un nuevo cartel, así que te va a estar llegando esta plata’”, detalló la modelo.

Respecto a la antigüedad de aquella campaña, Álvarez indagó: “¿No les conviene hacer fotos nuevas?”. “Y se ve que les gustaron demasiado; aparte, es de una telefónica, ¿viste? Que los de la telefónica son como tradicionales”, respondió el conductor.

“¿Es más de 3000 dólares?” , consultó Álvarez y Demner afirmó: “Es más. Sí, el monto se va renovando . Vos me preguntaste por la plata fácil; eso es plata fácil. Está en todo el país” .

Durante la entrevista con Pollo Álvarez, Demner habló de cuestiones privadas y su actualidad laboral. En esa sintonía, el conductor indagó acerca de su vínculo de pareja con Guido Pella , padre de su hija.

“¿Quién roba? ¿Guido o vos?”, preguntó Álvarez y la influencer contestó: ”Para mí Guido, porque yo tengo la autoestima muy alta . Yo se lo digo en joda también, porque siempre le digo que soy un minón. Mis amigos se burlan porque tengo muchas frases de ‘soy un minón’. Entonces, le digo: soy buena, soy dulce, soy atenta, soy independiente, soy trabajadora, soy una madraza . Le empiezo a nombrar todas las cosas que soy y él es un minón".

Stephanie y Guido comenzaron su relación en 2018 y, cuatro años después, dieron la bienvenida a su hija Arianna. El 13 de diciembre del 2024 se casaron en Villa Devoto.

Acerca de cómo se conocieron, en diálogo con LA NACION , Demner dijo: “La realidad es que lo vi por Instagram. Estaba mirando las historias de un amigo en común y apareció Guido. Me encantó, así que le pedí a ese amigo que me hiciera el contacto . Como no me dio mucha bola, recurrí a otro amigo que también era tenista para que averiguara si estaba soltero. Poco tiempo después recibí un mensaje de Guido disculpándose por su atrevimiento y diciendo que le habían dado mi número y que le gustaría conocerme. Comenzamos a hablar por WhatsApp y, después de un mes, nos vimos . Desde ese día, nunca más nos separamos”.

Fuente: La Nación