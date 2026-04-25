A qué hora habrá ráfagas de hasta 100 km/h en Buenos Aires este domingo 26 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos en toda la provincia de Buenos Aires (incluida CABA ) para este domingo 26 de abril.

Según el organismo, “el área será afectada por fuertes vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h , y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h “.

Además, en toda la zona costera —desde Mar Chiquita hasta la costa de Adolfo Alsina, inclusive— rige una alerta naranja por “vientos con velocidades entre 50 y 70 km/h , y ráfagas que pueden superar los 100 km/h “.

La alerta no solo afectará a Buenos Aires sino también a otras provincias como Entre Ríos , Santa Fe , Córdoba , San Luis , Mendoza , La Pampa , Río Negro y Chubut .

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el fenómeno se hará sentir principalmente durante la tarde y la noche . Sin embargo, en algunas zonas del interior de la provincia, la alerta se mantendrá vigente a lo largo de toda la jornada .

El domingo se presentará con condiciones inestables desde temprano en el AMBA. Durante la madrugada el cielo estará mayormente nublado , con una temperatura cercana a los 14°C y sin probabilidad significativa de lluvias.

Hacia la mañana podrían registrarse chaparrones aislados , con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, mientras la temperatura subirá levemente hasta los 16°C.

Por la tarde, el tiempo tenderá a mejorar, pero el viento será el protagonista de la jornada . Se espera un escenario ventoso, con ráfagas intensas del sudoeste que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. La temperatura máxima rondará los 17°C.

Durante la noche se mantendrán las condiciones ventosas , con cielo parcialmente nublado y una temperatura que volverá a descender hasta los 14°C.

En general, será un día fresco, con mejoras hacia el cierre pero marcado por el viento durante gran parte de la jornada.

Fuente: TN