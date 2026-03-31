Zaira Nara hizo renovaciones en su casa y mostró el resultado final: “Ahora falta el asado”

Durante la primera parte del año, Zaira Nara decidió hacer algunas renovaciones en sus hogares . Tras mostrar cómo quedó el patio cubierto de arena con decoraciones en madera y piedra de su casa de Punta del Este, su lugar favorito para pasar el verano junto a sus dos hijos, Malaika y Viggo, ahora abrió las puertas de su vivienda de Buenos Aires y evidenció los cambios. Decidió reemplazar algunos muebles de la galería que da al jardín y no dudó en mostrar el resultado final.

A través de su cuenta de TikTok, donde acumula alrededor de 760 mil seguidores y supera los 13 millones de “Me Gusta”, la modelo mostró el jardín de su casa ubicada en un barrio cerrado de Buenos Aires, donde vive con sus hijos. Junto a la pileta tiene una galería y aprovechó sus “ratos libres”, según ella misma definió, para modernizarla un poco. Como este suele ser el lugar en el que organiza las reuniones familiares y con amigos, eligió muebles cómodos y cancheros , pero que al mismo tiempo le permitieran acomodar a varios invitados.

En el video se pudo ver cómo dos personas traían una amplia mesa rectangular de madera color negra y la desembalaban. Aunque el color pueda ser llamativo para un espacio exterior, sobre todo porque suele ensuciarse con facilidad, fue elegido no solo por su sofisticación, sino porque combinaba a la perfección con las aberturas de la casa, la parrilla y el ventilador de techo . Para cortar con lo monocromático, usó 10 sillas de madera con apoyabrazos y para decorarla puso un jarrón grande con hojas verdes. Quedó tan encantada que no dudó en estrenarlo y usarlo para trabajar.

También agregó nuevo mobiliario en el sector del living: sillones negros combinados con la mesa principal . Decidió unificar los colores y optó por un estilo minimalista que combinara con la estética del hogar y con el piso de ladrillo. Este es uno de sus espacios favoritos de la casa, puesto que tiene conexión directa con el pasto, la pileta y los árboles y, como es techado, se lo puede usar incluso cuando llueve.

“Miren cómo quedó este espacio renovado. Ahora nos falta hacer el asado” , comentó Zaira Nara, feliz al ver el resultado final. “¿Tenemos alguien que venga a hacer el asado?“, quiso saber la persona que la ayudaba con la decoración. Ante la negativa de la modelo, que con su comentario podría haber dado a entender que está soltera , y a sabiendas de que el video terminaría en las redes, la mujer preguntó quién se postulaba para ser el asador. Si bien parecería que el puesto sigue vacante, seguramente se ocupará próximamente y Nara podrá disfrutar de su nuevo espacio con sus amigos.

Durante el verano, la conductora también hizo algunos cambios en su casa de Punta del Este . En lugar de plantar césped en todo el terreno, optó por dejar algunas superficies con arena, algo típico de la zona de playa, y en algunos sectores colocó piedras. Apostó por un espacio más natural, sencillo y clásico que supo complementar armoniosamente con los árboles ya plantados, sobre todo pinos, y sumar algunos toques más de verde.

Lejos de elegir colores llamativos y estridentes, optó por tonos cálidos y claros, con toques en piedra y madera . Se animó a jugar con las texturas y en la balanza se impuso lo natural por sobre lo artificial. Una piscina, deck de madera y reposeras cómodas para tomar sol. También dispuso de una mesa redonda con sillas de mimbre con almohadones rayados en el medio del patio y armó una galería techada donde dispuso de un amplio living con sillones en blanco y beige.

Fuente: La Nación