“Voy a volver y los voy a c... a tiros”, una brutal advertencia terminó en un tiroteo con un policía y una mujer muerta en Lanús

Una mujer de 64 años murió este lunes por la madrugada al quedar en medio de un tiroteo frenético en Lanús . Ocurrió en Villa Diamante, frente a una plaza, donde un grupo de hombres se trenzó en una discusión con una familia que vive frente al parque: luego de amenazar a sus miembros, los atacantes abrieron fuego contra un familiar de la mujer, que es policía , y se sucedieron más de treinta disparos en cuestión de segundos, y todo quedó registrado por una cámara de seguridad . Los agresores lograron escapar y están prófugos.

" Voy a volver y los voy a cagar a tiros ", advirtió uno de los hombres que en una plaza al sur del conurbano, se trenzó en una discusión con vecinos de la vereda de enfrente, en Ucrania y San Vladimiro. Media hora más tarde , el hombre que amenazó con volver finalmente lo hizo , acompañado en motos por otros hombres, y comenzó a increpar a la familia.

Un miembro de esa familia, policía en grado de sargento, salió al cruce de los hombres, hasta mitad de la plaza, y luego comenzó a tirotearse con ellos. Su cuñado también salió de la casa armado y disparó contra los atacantes. Uno de los disparos de los agresores impactó al lado de la cámara de seguridad y levantó el revoque de la pared; otro de sus disparos atravesó el vidrio de una ventana e hirió de muerte a una de las mujeres de la familia.

Treinta disparos y pocos segundos más tarde, a las 00.37 del lunes, Blanca Alba Fuenzalida (64) , la madre del sargento de la Unidad Policía de Prevención Local (UPPL) de Lanús, quien se refugió en su casa mientras los atacantes comenzaron a tirar contra ella y sus familiares, recibió ese disparo en la zona de la espalda , que le hirió la axila y el corazón luego de atravesar la ventana.

Los atacantes abandonaron sus motos en la misma plaza y emprendieron su huida. Fuenzalida fue trasladada de urgencia al Hospital Evita, donde finalmente murió.

Según el testimonio de una vecina, todo se habría originado por una discusión en torno a ruidos molestos por parte de los que luego serían los atacantes. En ese contexto es que uno de ellos amenazó: "Voy a volver y los voy a cagar a tiros".

La Policía Bonaerense trabaja para identificar y detener a los responsables de la brutal agresión. La reacción parece tardía: los agresores volvieron al lugar para recuperar sus motos y fueron insultados por los vecinos. Pero nadie los detuvo . El caso quedó en manos de la UFI 6 de Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez.

Fuenzalida vivía en Catamarca, donde se la conocía en al menos dos ciudades (La Puntilla, en el sur; y Santa María, en el noreste) como una mujer querida en la comunidad. En los últimos años, militó en la sección local de La Libertad Avanza (LLA) en Santa María, que el lunes dedicó un pésame luego de que se conociera su fallecimiento.

"Doña Blanca fue además la primera mujer en unirse al partido de La Libertad Avanza en Santa María , demostrando desde el primer momento una gran iniciativa, compromiso y apoyo para que este espacio crezca", se lee en la página oficial de LLA en esa ciudad.

"Quienes tuvimos la oportunidad de compartir momentos con ella sabemos que su sonrisa y su buena energía eran contagiosas. Blanca fue de esas personas que dejan una huella en cada lugar donde estuvieron", agregaron desde la filial libertaria.

Fuente: Clarín