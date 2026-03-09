Volcó un camión que cargaba cemento y el conductor quedó atrapado

NACIONALES





Un camión que transportaba cemento sufrió un accidente y volcó en el barrio porteño de Villa Urquiza. El conductor quedó atrapado por unos minutos, pero logró ser liberado sin lesiones graves tras tareas de rescate, llevadas a cabo por personal de Bomberos de la Ciudad.

El hombre fue trasladado por una ambulancia del SAME al hospital Pirovano, donde se recupera de las heridas leves provocadas en el siniestro, que tuvo lugar en Baunes 2125, entre Mendoza y Olazábal.

El vehículo quedó volcado de costado, lo que generó demoras en el tránsito

Cabe destacar que el vehículo, de gran tamaño, que quedó volcado sobre su costado, lo que generó una gran conmoción en la zona y provocó un embotellamiento en el tránsito.

Según informaron fuentes policiales, el paciente ingresó con un traumatismo en el hombro izquierdo. El parte policial informó que solo dejó un herido leve, aunque fue por pura fortuna.

El vuelco se registró en una residencial, pero muy cerca de comercios y numerosos locales gastronómicos.

Las autoridades solicitaron a los transeúntes que eviten el área mientras se llevaron a cabo las tareas de peritaje, para garantizar la seguridad de los equipos de emergencia y facilitar el trabajo en el lugar.