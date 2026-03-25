Video | Incendio en un depósito de garrafas en Merlo: hubo explosiones y una gran columna de humo

Un incendio de gran magnitud comenzó a desarrollarse en la mañana de este miércoles en un depósito de garrafas en Mariano Acosta , partido de Merlo , oeste del conurbano bonaerense. En la zona se registraron múltiples explosiones y una densa columna de humo era visible desde distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. “ Vuelan garrafas por todos lados ”, advirtieron vecinos.

Según pudo saber LA NACION por fuentes de Salud de PBA, hay cuatro personas heridas que fueron trasladadas al Hospital Municipal Eva Perón de Merlo. Se trata de tres adultos con quemaduras que quedaron internados para control clínico y un menor que será intervenido quirúrgicamente por un golpe en la cabeza.

En el lugar trabajaron nueve dotaciones de bomberos para contener las llamas, que fueron reducidas pasadas las 9, cuando las imágenes mostraron que la columna de humo negro se había reducido considerablemente. “ La situación está controlada: estamos trabajando en la remoción y enfriamiento “, detalló a LN+ Sergio Ravelli , comandante de Bomberos y director de Defensa Civil de Merlo.

El efectivo añadió que la evacuación fue preventiva y que por el momento no existe riesgo de una nueva explosión . “En breve podremos decirles a los vecinos si pueden volver a sus viviendas”, adelantó.

“Estamos a 15 cuadras, con miedo, con incertidumbre de saber qué va a pasar con nuestra casa. Tuvimos que irnos. Puede pasar una desgracia en cualquier momento . Están volando las garrafas", aseguró Ezequiel , uno de los vecinos afectados, en diálogo con LN+ .

El hombre aseguró que el depósito —en donde había aproximadamente 2500 garrafas — es un inmueble que no se encuentra preparado para el acopio y consideró que se trata de “ algo improvisado ”. “El dueño es un laburante, uno más del barrio, pero uno a veces laburando tiene que mirar para el costado y ver si afecta a más personas”, remarcó.

Otro vecino habló con LN+ y aseguró que unas cinco viviendas cercanas también resultaron afectadas por el fuego. “A uno de los vecinos le cayó un pedazo de garrafa en la cabeza , lo llevaron a un hospital. Teníamos una escuela cerca que fue evacuada y se suspendieron las clases por las dudas “, detalló Ramón, afectado de la zona.

A pocos metros del predio funciona un jardín de infantes. “La zona fue evacuada pero la gente no entiende, no respeta nada … Está Transito y policía evacuando todo, pero la gente se mete en el incendio más o menos. Hay casas que se partieron, pedazos de garrafas en los techos : fue impresionante las explosiones que había", añadió en diálogo con LN+ y coincidió con el relato de otros vecinos: “A 300 metros volaban garrafas enteras, los pedazos de 30 metros por 30 metros pesaban 5 kilos y volaban hasta casi a casi 500 metros".

Fuentes policiales indicaron a este diario que las primeras denuncias ingresaron en la comisaría sexta de Merlo. Al arribar, los efectivos constataron que el fuego se desarrollaba en un depósito ubicado sobre la calle Constituyentes , entre Bustillo y Colombres.

De acuerdo con los testimonios, las explosiones comenzaron antes de las 7. “Vibraba todo y el ruido era muy fuerte”, señalaron. Cerca de las 8, dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar para contener las llamas, informó Ravelli . “ Los heridos ya están siendo asistidos ”, agregó y confirmó que los vecinos se autoevacuaron.

Fuente: La Nación