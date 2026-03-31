Video: el momento en que un hombre se agarró a trompadas con un delincuente para que no le robaran el auto

Un hombre se resistió al robo de su auto y se agarró a trompadas con el delincuente . La impactante secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad.

El brutal robo ocurrió a plena luz del día en la intersección de las calles Cerrito y Oncati, en la localidad de Ramos Mejía, partido bonaerense de La Matanza.

Todo comenzó cuando el dueño de un Peugeot 208 color blanco salía de su casa y fue abordado por un delincuente antes de que pudiera arrancar. Lejos de amedrentarse, el hombre reaccionó de inmediato y se defendió a las trompadas.

El video de una cámara de seguridad registró el crudo forcejeo y el intercambio de golpes sobre la calle, hasta que el agresor logró derribar a la víctima y subirse al auto.

La desesperación del asaltante por huir generó que, al intentar salir del lugar, realizara una maniobra brusca que provocó el choque con otros dos autos.

Primero impactó a gran velocidad contra una Nissan Kicks blanca que estaba estacionada detrás. Al retomar la marcha hacia adelante, golpeó nuevamente el vehículo robado, dejando restos de plásticos y autopartes desparramados por el asfalto.

Tras el violento impacto, el delincuente aceleró a fondo y logró escapar , dejando al dueño del auto herido y tirado en el piso. Los vecinos de la zona salieron rápidamente para asistirlo hasta la llegada de la ambulancia y la policía.

A pesar de los golpes recibidos en la caída y el estrés de la situación, se confirmó que el hombre se encuentra fuera de peligro. Por el momento, el ladrón continúa prófugo.

Fuente: TN