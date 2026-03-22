Video: dijo que no había tomado, pero dio positivo en alcoholemia y confesó

“No puede ser. Imposible. No tomé nada, se lo juro” , reaccionó un conductor a primera hora de este domingo cuando un control vehicular de rutina en la Autopista Buenos Aires–La Plata arrojó un resultado positivo de alcoholemia de 1,20 gramos por litro de sangre. Minutos después, admitió que había bebido whisky horas antes.

El procedimiento se realizó por la mañana a la altura del peaje Hudson, donde agentes de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense detectaron que el hombre conducía bajo los efectos del alcohol. A pesar del tiempo transcurrido desde la ingesta, según dijo el hombre, cerca de las 9 aún presentaba un nivel elevado.

Tras el primer test, el automovilista pidió repetir la prueba. “Hacelo de vuelta porque no puede ser. Me lavé los dientes y no tomé ni un café, nada” , dijo. El segundo control confirmó el resultado inicial: 1,20 gramos de alcohol en sangre.

“Señor, usted debe haber tomado algo ayer a la noche. ¿Ayer sí bebió?” , le insistió el inspector al conductor que no podía creer el resultado del alcoholímetro. ”Whisky", admitió el hombre .

Fuente: La Nación