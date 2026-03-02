(video) Brutal agresión en Pigüé: siguió con su camioneta al novio de su ex, lo atacó y lo dejó inconsciente de una patada

NACIONALES

Un violento episodio se registró durante la madrugada de este sábado en Pigüé, en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, cuando un joven de 21 años recibió una brutal patada en la calle. Todo el hecho quedó filmado por una cámara de seguridad.

Según pudo reconstruirse a partir de esas imágenes, el hecho se produjo a las 5.13 cuando la víctima, identificada como Darío Carrizo, caminaba por la calle junto a su novia, de 17 años.

En ese momento, un joven identificado como Matteo Martinoya, también de 21 años, descendió de una camioneta blanca y se dirigió directamente hacia la pareja. Los interceptó desde atrás y comenzó a golpear violentamente a la actual pareja de su ex, sin mediar demasiadas palabras.

La situación escaló en cuestión de segundos. Carrizo cayó al suelo producto de los golpes y, ya indefenso, recibió una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente sobre el asfalto. Luego, el atacante volvió a subir a su vehículo y se dio a la fuga.

Mientras, su novia intentaba alejar al agresor de su pareja para que no siguiera golpeándolo. Incluso, en un momento, el joven se puso violento con ella arrojándola sobre la calle.

Minutos después, apareció en escena otro joven que intentó despertar al joven agredido sin éxito. Lo único que pudo hacer fue subirlo a la vereda para evitar que fuera atropellado por algún auto.





El joven herido fue asistido de urgencia y trasladado a un centro de salud de la región, donde permanece internado bajo observación médica. Presenta lesiones de consideración, especialmente a raíz del fuerte impacto en la cabeza, por lo que su estado es delicado.

Debido a la gravedad de las heridas y a la mecánica del ataque —particularmente la patada en la cabeza cuando la víctima ya estaba en el suelo—, la causa podría ser encuadrada bajo la figura de homicidio en grado de tentativa, una calificación que implicaría penas significativamente más severas en caso de confirmarse esa hipótesis judicial.