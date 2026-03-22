Una pareja y su hija de dos años murieron al chocar de frente contra un auto cuando intentaron sobrepasar a un camión en una ruta en San Juan

Una pareja y su pequeña hija de dos años murieron este sábado a la noche en San Juan, al chocar de frente con su auto con otro vehículo sobre la Ruta 20 , cerca del cruce con la ruta 182.

El hombre y la mujer, mayores de edad ambos, fueron identificados como Matías Leandro Nicolás Ósola Herrera , de 28 años y ex policía y Valeria del Valle Pont Pereyra , de 29 años (profesora de educación física). Viajaban junto a la niña en un Renault Logan que colisionó contra un Audi TT cerca de las 19.30, en lo que habría sido consecuencia de una maniobra fallida.

Según los primeros reportes, el auto en el que iba la familia intentó sobrepasar a un camión e invadió el carril opuesto, lo que llevó al fatal impacto. Por su parte, el conductor del otro vehículo, resultó ileso.

Según Tiempo de San Juan, investigadores informaron que la pareja y su hija, viajaban a hacer una visita familiar desde Caucete, localidad en la que vivían.

El medio local Diario La Provincia SJ, indicó en tanto que el choque provocó serios daños en ambos vehículos, aunque fue el Renault el único de los dos que terminó volcado a un costado del camino. Imágenes publicadas por diarios muestran la destrucción que sufrieron ambos autos y restos de los mismos desparramados al costado y sobre el camino.

El hecho generó, añadió la prensa local, un operativo de emergencia en la zona, con intervención de personal policial, equipos sanitarios y peritos, que realizaron las tareas correspondientes y controlaron el tránsito mientras se desarrollaban las pericias.

Personal de bomberos y efectivos de la Comisaría 31ª llegaron rápidamente al lugar del accidente y llevaron a cabo un operativo de emergencia, indicó Cadena 3. Los rescatistas trabajaron para liberar a las personas atrapadas en los vehículos, enfrentando el riesgo de una posible fuga de gas . En el lugar, las autoridades confirmaron la muerte del hombre, la mujer y la niña.

Los investigadores intentaron determinar las responsabilidades de los conductores involucrados, tanto del Audi como del camión, quienes fueron imputados por “homicidio culposo”. Los resultados de las pericias accidentológicas se consideraron claves para reconstruir lo sucedido en el choque. La causa, ahora en poder de la Justicia, es llevada por el fiscal Roberto Ginsberg.

La prensa sanjuanina recopiló mensajes que allegados dejaron en las redes sociales de la pareja fallecida. “No hay palabras para explicar el dolor que nos dejas, fuiste una persona muy querida, me llevo los mejores recuerdos con vos”, expresó una joven en una de las publicaciones.

En otro mensaje, una persona cercana escribió con angustia: “No te das una idea lo partida que estoy, amiga, tengo mucho dolor… no quiero creer que sos vos”.

“Hoy se lleva una pequeña familia, descansen en paz los tres”, escribió una usuaria, mientras que otros posteos remarcaron que “siempre vivirán en la memoria como la hermosa familia que fueron”.

Fuente: Clarín