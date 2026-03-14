Una nueva encuesta preguntó si lo peor del ajuste ya pasó: alerta y datos clave para el Gobierno

Cuando el presidente Javier Milei habló durante 1 hora y 40 minutos en el Congreso de la Nación, buscó, además de confrontar con los K, transmitir la idea de que la segunda mitad de su gobierno será mejor que la primera . Es decir, mantener las expectativas.

Tras repasar las mejoras estadísticas en los indicadores de pobreza, lanzó: "Quiero decirles que este intervalo de malaria se ha terminado; repito, la malaria se ha terminado" .

En general, hubo frases sobre el pasado ("venimos de la crisis total, de un país al borde de la destrucción") y referencias al futuro ("vamos por un nuevo capítulo de la historia argentina y una nueva etapa, de la moral como política de Estado"). Sin embargo, el mandatario prefirió no detenerse tanto en el hoy.

Es que diversos sondeos vienen mostrando un amesetamiento en las variables del presente, en particular, aquellos vinculados a la percepción de la situación económica. En esta línea se inscribe el informe publicado por la Fundación Pensar, del PRO, que resalta una dicotomía entre una opinión pública aún esperanzada, pero que se ve gradualmente afectada por el pesimismo.

El informe publicado por la fundación y realizado por Casa Tres muestra que la dicotomía se exhibe en su máxima expresión en el número 48: es el porcentaje de encuestados que eligió la opción "el país está yendo por el camino correcto", pero también "tengo un estado de ánimo negativo".

La imagen presidencial sigue en terreno positivo, con un 51% a favor del primer mandatario, y un diferencial de + 5 puntos (46% desaprueba). También es positiva la aprobación de la gestión, que llega a un 52% de los encuestados.

Sin embargo, hay luces de alerta : el 43% considera que "el Gobierno no tiene capacidad para solucionar los problemas" por sobre el 36% que afirma que "el Gobierno sabe cómo resolver los problemas, pero necesita tiempo".

Además, se advierte que los tres primeros problemas del país explicitados por quienes respondieron el sondeo son financieros: la economía en general, los bajos salarios y el desempleo . Una narrativa que no acompañaría al Gobierno.

Sobre la inflación, el caballito de batalla elegido por el Gobierno en el campo de la economía, el 55% opina que no está bajando.

Otros datos negativos son el 52% que afirma "no me alcanza el sueldo", porcentaje que se eleva al 58% de los mayores de 50. Casi dos de cada tres personas afirman haber resignado servicios o actividades por los magros ingresos.

Y la pregunta clave sobre el futuro: el 33% dice que lo "peor va a pasar" frente a un 32% que opina "lo peor ya pasó". Grieta a full. Un 28% completa en el medio: opina que "lo peor está pasando".

Estudiante de la Maestría en Periodismo de la Universidad San Andrés

Fuente: Clarín