Una diputada K cuestionó la política atómica del Gobierno y le pasaron factura por su pasado como funcionaria: “Otro elefante blanco del kirchnerismo”

A dos semanas de “Argentina Week” , la diputada Adriana Serquis cuestionó la política atómica del Gobierno en el contexto del evento que organizó en Manhattan la Embajada de Argentina en Estados Unidos y habló de “un plan de entrega nuclear” . Desde la administración de Javier Milei le respondieron con cuestionamientos a su paso como titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). “Es conmovedora la liviandad con la que miente" , dijeron.

El debate comenzó con la publicación que la legisladora de Unión por la Patria hizo de un texto de su autoría titulado “El plan de entrega nuclear: qué hay detrás del humo libertario en la Argentina Week” .

En su escrito, Serquis mencionó que “la actividad nuclear en Argentina comenzó tempranamente en comparación con otros países de la región, con un decreto en 1945 que declaró estratégicos los minerales de uranio y torio, y la creación de la CNEA en 1950”.

En contraposición, sostiene que en la actualidad el sector atraviesa un proceso de “deterioro y desmantelamiento” y, en ese contexto, considera “un insulto más del gobierno nacional las noticias sobre la Argentina Week, con más frases rimbombantes como que el Ejecutivo ‘lleva al sector nuclear al mega evento con inversores en EE.UU.”

La respuesta oficial llegó de parte del secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Ramos Napoli , quien apuntó contra la exfuncionaria y enumeró “algunos detalles respecto de los proyectos cuyo abandono denuncia”. El canciller Pablo Quirno se hizo eco del mensaje y lo republicó en sus redes sociales.

En su posteo, Napoli puso como ejemplo lo sucedido con la planta de Dioxitek en Formosa . Según dijo, se trata de “ otro elefante blanco del kirchnerismo que jamás hubiera estado lista en 2025”.

“Serquis dejó el proyecto detenido y sin financiamiento, con una deuda de $5.000 millones de la cual se hizo cargo Dioxitek con fondos propios que consiguió gracias al superávit de 2025”, afirmó.

Es conmovedora la liviandad con la que miente la diputada @aserquis . Paso a dar algunos detalles respecto de los proyectos cuyo abandono denuncia. -Extensión de vida de Atucha I: la obra inició en Septiembre de 2024 (actual gobierno), nada estuvo en marcha previamente. De hecho,… pic.twitter.com/SoAZFUGft2

De la misma manera, aseguró que la extensión de vida de Atucha I fue una obra iniciada en septiembre de 2024. “Nada estuvo en marcha previamente. De hecho, cuando asumimos, ni la gestión de Serquis al frente de la CNEA ni la de (José Luis) Antúnez al frente de Nucleoeléctrica habían dejado los fondos para afrontar este proyecto tan crucial para la matriz energética argentina”, remarcó.

Frente a esto, el funcionario indicó que el gestión de La Libertad Avanza (LLA) “tiene un solo norte: que la capacidad nuclear argentina se traduzca en resultados concretos, medibles y sostenibles”.

“El peligro de la soberanía como argumento es que llevamos décadas usándola para blindar funcionamientos deficientes y resultados nulos. Soberanía como resultado, no como coartada”, agregó.

Fuente: Clarín