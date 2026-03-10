Un preso intentó atacar a un fiscal y rompió un televisor en plena audiencia

NACIONALES





Un violento episodio se vivió en las últimas horas durante una audiencia en un juzgado de San Juan, cuando un preso intentó abalanzarse contra el fiscal. Si bien la agresión no pudo concretarse porque un oficial policial logró contener al reo, el violento hombre le dio un puñetazo a una pantalla que había en la sala y la rompió.

El suceso tuvo lugar el jueves 5 de marzo, cuando Axel Hernán Rojas, de 28 años, fue trasladado a una sala judicial para ser acusado formalmente del delito de lesiones graves tras quebrarle con un palo un dedo a un guardiacárcel del penal de Chimbas, donde se encuentra alojado.

Durante la audiencia, el magistrado de turno le dio la posibilidad de declarar o guardar silencio. Rojas tomó la palabra y reconoció que había atacado al efectivo carcelario, aunque sostuvo que el hecho habría estado relacionado con un supuesto incumplimiento de un acuerdo dentro del penal. El medio local Diario 13 San Juan indicó que el interno afirmó que algunos penitenciarios harían acuerdos con los presos, donde les pedirían que les provoquen lesiones para justificar licencias médicas cubiertas por la ART, a cambio de permitir el ingreso de drogas al penal.

Cuando la defensora oficial solicitó que Rojas fuera derivado al pabellón de sanidad dentro de la cárcel por tener problemas de adicción, el fiscal de la causa se opuso al pedido. Finalmente, el juez resolvió imputar a Rojas por lesiones graves.

El escándalo sucedió cuando la audiencia terminaba. En el momento en que el policía que estaba al lado del preso se disponía a ponerle las esposas para trasladarlo, Rojas intentó arrojarse contra el fiscal, aunque el efectivo logró reducirlo rápidamente. El interno continuó forcejeando y, de un golpe, rompió un televisor de la sala, por lo que se le abrió un nuevo legajo por daños.

De acuerdo con los medios locales, Rojas cuenta con varias causas penales y antecedentes de conflictos dentro del Penal de Chimbas. En agosto de 2025, por ejemplo, fue condenado por romper el celular que utilizan los internos para comunicarse con sus familiares.