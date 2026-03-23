Un policía disparó al menos 10 veces para evitar que dos ladrones le robaran el auto

Un agente de la Policía de la provincia de Buenos Aires le disparó más de 10 veces a dos ladrones que intentaron robarle el auto en Ramos Mejía, en el partido de La Matanza . Tras el enfrentamiento, uno de los agresores fue detenido y debió ser internado, mientras que el otro logró huir.

El episodio fue protagonizado por el oficial principal Diego Carlos Manuel Méndez -jefe del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Don Bosco -, quien el viernes circulaba en su Volkswagen T-Cross por las calles Rosales y Fray Cayetano, en esa localidad de la Zona Oeste del conurbano.

En esas circunstancias, señala el sitio Primer Plano Online , el integrante de la fuerza de seguridad provincial fue abordado por un Peugeot 208, que frenó de golpe delante suyo y de donde un instante después, una persona se bajó del vehículo y lo amenazó con un arma de fuego .

De acuerdo con la reconstrucción del caso, en respuesta a la amenaza, Méndez se identificó como policía, extrajo su arma reglamentaria calibre 9 milímetros y disparó. En medio de la tensión, el cómplice logró huir.

Según se puede determinar a través de los videos que registraron la escena, el agente policial disparó al menos 10 veces . Por su parte, el ladrón hizo lo propio otras tres.

El atacante herido -identificado como Marcelo González y con domicilio en El Palomar- recibió un disparo en el tórax y otro en el rostro . En su poder, señala el mismo medio local, tenía una pistola calibre 380 con cinco municiones en su recámara. El arma en cuestión, que había sido robada en San Martín, tenía pedido de secuestro activo desde junio del año pasado.

Además, se conoció que González tenía antecedentes penales . El aporte de ese dato sirvió a la fiscal Cecilia Pérez , de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI N° 20) de La Matanza, para pedir su detención “en orden a los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento agravado”.

En tanto, el vehículo en el que se trasladaban los sospechosos también tenía pedido de secuestro por robo automotor. En este caso, desde principios de marzo.

En este escenario, los policías investigan el paradero del otro ladrón, que se fugó mientras ocurría la balacera. Por su parte, Méndez quedó ileso y no se tomaron medidas en su contra debido a que se considera que actuó en legítima defensa .

Fuente: Clarín