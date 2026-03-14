Un motociclista perdió el control y sufrió un brutal accidente contra un poste de luz en la Ruta 11: murieron dos personas

ZONALES





La ruta 11 fue escenario este sábado de un siniestro vial con saldo fatal a la altura del kilómetro 503, justo frente al predio del Grupo de Artillería Antiaéreo (GADA) 601. Dos personas que viajaban en una motocicleta murieron tras impactar contra un poste de iluminación y quedar atrapadas bajo el mismo, mientras se desplazaban desde Mar del Plata hacia Santa Clara del Mar.





El episodio, ocurrido al mediodía, movilizó a personal de la comisaría 15ª, que acudió rápidamente al lugar, donde pudo observar la escena: la moto marca Motomel, de 125 cilindradas, yacía sobre el cantero central junto al poste caído, según La Capital. Las causas que llevaron al vehículo a terminar en esa posición todavía permanecen bajo investigación.





Poco después del arribo policial, una ambulancia procedente del partido de Mar Chiquita se presentó en el lugar del hecho. Los profesionales constataron que uno de los ocupantes ya no presentaba signos vitales, mientras que la segunda víctima falleció minutos después, mientras recibía asistencia.





Mientras avanzaban las tareas de asistencia y resguardo de la escena, el personal policial aguardó la llegada de peritos de Policía Científica y de la Morgue Judicial. Las fuerzas de seguridad iniciaron los procedimientos de rutina para determinar cómo la moto terminó sobre el cantero central y el mecanismo del impacto.





El fiscal Rodolfo Moure dispuso la toma de declaración a testigos presenciales y ordenó otras actuaciones de rigor con el objetivo de avanzar en la reconstrucción del hecho.



