Un joven sufrió fractura de brazo tras chocar su moto con un auto

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Un motociclista de 25 años debió ser hospitalizado luego de protagonizar choque contra un auto en la intersección de las calles San Martín y Velez Sársfield, en Ingeniero White.

El incidente ocurrió minutos antes de las 21 de ayer jueves, y el joven que manejaba una Honda 300 fue trasladado en ambulancia con una posible fractura en un brazo. El otro vehículo involucrado es un Peugeot 306, que iba guiado por un hombre de 63 años, quien no sufrió lesiones.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad, en la que se puede ver el impacto entre la moto y el auto, el cual terminó con daños en la puerta del conductor.

En el lugar trabajó personal de Defensa Civil, policía e inspectores de tránsito.



