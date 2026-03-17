Un esquiador compitió borracho en la Copa del Mundo de Oslo: “Bebí sorbos de Jägermeister y varias cervezas”

El esquiador británico Gabriel Gledhill se convirtió en noticia durante el pasado fin de semana al completar una prueba de 50 kilómetros de estilo libre completamente ebrio . Esta atípica circunstancia se dio en la Copa del Mundo en Oslo , donde culminó en la posición número 67 y acaparó todas las críticas de la comunidad del esquí.

“Me ofrecieron mucha cerveza y alcohol durante el recorrido, por lo que terminé bastante borracho, pero fue muy divertido", relató, post carrera, Gledhill a la agencia noruega NTB . Los escasos registros fílmicos que salieron a la luz dan prueba de sus declaraciones: mientras esquiaba por los senderos cubiertos de nieve, el deportista paró, en varias oportunidades, al costado del camino para ingerir diferentes tipos de bebidas que condicionaron su rendimiento .

La llegada a la meta denotó ciertas dificultades a la hora de trasladarse. Sin el compromiso y la disciplina que caracteriza a un deportista, el protagonista de esta historia redobló la apuesta ante la pregunta de los medios y detalló: “ Bebí quizás cinco chupitos de Jägermeister y entre 10 y 12 cervezas ”.

A este panorama hay que sumarle que también le ofrecieron snus, un tabaco originario de Suecia y hasta, por error, un vaso de enjuague bucal, que, al ingerirlo, le provocó fuertes nauseas durante el camino a la meta.

“A los 20 segundos de probarlo noté lo que era y lo vomité. Después estuve devolviendo casi durante todo el recorrido. Todavía no me puedo creer que alguien me ofreciera enjuague bucal", contó el esquiador, en un testimonio recogido por el sitio Marca .

“ Estoy un poco borracho ahora. Lo noto ”, sentenció el esquiador británico, quien quedó en el ojo de la tormenta por su imperdonable conducta en una Copa del Mundo.

A sus 23 años, el oriundo de Inglaterra atraviesa una situación conflictiva en cuanto a su desarrollo profesional y personal: según se conoció, su permiso de residencia en Noruega fue rechazado por falta de ingresos. Sin esta autorización, su estadía en el país nórdico está completamente en peligro, a tal punto de verse obligado a irse antes del 28 de marzo.

“Significaría el fin de mi carrera. Mi entorno de entrenamiento se encuentra íntegramente en Lillehammer. Si tengo que irme del país ahora, tendría que abandonar el esquí de fondo y retirarme de este deporte", aclaró sobre la estadía de su círculo de confianza en Noruega y cómo condicionaría el hecho de tener que irse de esta nación que lo acobija hace cinco años.

La actitud que no condice con la de un profesional del deporte de alto rendimiento acaparó la crítica de muchos sectores. Una de las personas que alzó la voz fue Petter Soleng Skinstad , exesquiador, quien diálogo con Marca, expresó su desazón: “Gledhill le encanta ser el centro de atención en las redes sociales y la televisión. Pero hay un límite para lo que resulta entretenido. Creo que ese límite se ha alcanzado" .

Aún se desconoce si el esquiador recibirá alguna multa o penalización por parte de la federación que analizará los videos y tomará una determinación.

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Fuente: La Nación